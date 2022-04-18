Командование ЧФ РФ насчитало 37 погибших и сотню раненых на "Москве" – СМИ

Источник, близкий к командованию Черноморского флота России, рассказал журналистам, что в результате крушения крейсера "Москва" погибли 37 моряков, и еще около сотни ранены.

Источник: Meduza ссылаясь на источник, приближенный к командованию ЧФ РФ

Детали: Источник издания рассказал, что 37 членов экипажа "Москвы" погибли во время кораблекрушения. Их тела якобы доставили в Севастополь 15 апреля.

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По словам источника, около сотни ранены, и еще неизвестно, сколько пропали без вести. По сути, "пропавшие без вести" в открытом море означает, что тела погибших не обнаружили.

В целом, общий состав экипажа составлял около 500 человек.

Также он подтвердил, что флагман ЧФ РФ затонул в результате ракетной атаки Вооруженных сил Украины.

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Российское министерство обороны официально сообщало, что экипаж корабля был эвакуирован "в полном составе". В Севастополе журналисты заметили на одном из официальных видео после корушения судна траурный венок с надписью "Кораблю и морякам".

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