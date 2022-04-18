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Командование ЧФ РФ насчитало 37 погибших и сотню раненых на "Москве" – СМИ

Денис КарловскийПонедельник, 18 апреля 2022, 19:22
Командование ЧФ РФ насчитало 37 погибших и сотню раненых на Москве – СМИ
крушение крейсера "москва" после ракетного удара украинсикми ракетами "нептун". фото: osinttechnical

Источник, близкий к командованию Черноморского флота России, рассказал журналистам, что в результате крушения крейсера "Москва" погибли 37 моряков, и еще около сотни ранены.

Источник: Meduza ссылаясь на источник, приближенный к командованию ЧФ РФ

Детали: Источник издания рассказал, что 37 членов экипажа "Москвы" погибли во время кораблекрушения. Их тела якобы доставили в Севастополь 15 апреля.

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По словам источника, около сотни ранены, и еще неизвестно, сколько пропали без вести. По сути, "пропавшие без вести" в открытом море означает, что тела погибших не обнаружили.

В целом, общий состав экипажа составлял около 500 человек.

Также он подтвердил, что флагман ЧФ РФ затонул в результате ракетной атаки Вооруженных сил Украины.

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Российское министерство обороны официально сообщало, что экипаж корабля был эвакуирован "в полном составе". В Севастополе журналисты заметили на одном из официальных видео после корушения судна траурный венок с надписью "Кораблю и морякам".

Предыстория:

  • Вечером 13 апреля стало известно, что украинскими противокорабельными ракетами "Нептун" был подбит флагман Черноморского флота РФ ракетный крейсер "Москва". После этого крейсер с 16 крылатыми ракетами вышел из строя и затонул.
  • "Радио Свобода" сумела пообщаться с родственницей одного из российских моряков на палубе Москвы, и она подтвердила его гибель на крейсере. Женщина призналась журналистам, что еще 27 членов экипажа "пропали без вести".
  • Российские медиа опубликовали "свежое" видео встречи главнокомандующего ВМФ РФ адмирала Николая Евменова и командование Черноморского флота России якобы с "экипажем ракетного крейсера "Москва" после крушения. Эксперт по военно-морским силам Г.И. Саттон по этому видео и спутниковым снимкам насчитал, что половина экипажа российского крейсера "Москва" погибли или ранены.
  • Родственники моряков на крейсере начали рассказывать в соцсетях, что руководство флота скрывает гибель военнослужащих после кораблекрушения. По состоянию на вечер 18 апреля, пять российских семей в соцсетях публично заявили о гибели их родственников на крейсере "Москва".
  • Российское военное руководство 18 апреля официально подтвердило гибель капитана 3 ранга ЧФ РФ, командовавшего кораблем "Цезарь Куников".

Темы: ЧФ РоссиифлотЧерное моревойна
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