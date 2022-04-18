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Завдяки одному окупанту-мародеру з Air Pods українці відстежують переміщення військ РФ

Денис КарловськийПонеділок, 18 квітня 2022, 22:38
Завдяки одному окупанту-мародеру з Air Pods українці відстежують переміщення військ РФ
фото ілюстративне: unsplash

Українець Віталій Семенець допомагає відстежувати переміщення підрозділів російського війська через свої Air Pods, які вкрав у нього вдома російський окупант.

Джерело: instagram-сторінка Семенця

Деталі: Російський солдат в ході мародерства в помешканні Семенця вкрав його безпровідні навушники Air Pods, коли окупаційні підрозділи РФ були в Гостомелі. Вони відступили, але завдяки технології на пристроях Apple українець може відстежувати, де перебувають його навушники.

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Технологія Find My на пристроях Apple дозволяє знайти на мапі місцерозташування втраченого чи загубленого пристрою, якщо він перебуває поблизу смартфонів із Bluetooth або підключений до Wi-Fi.

Із відступом російських військ, він побачив, що навушники опинилися поблизу Гомеля в Білорусі. Минулого тижня Семенець перевірив і побачив, що навушники опинилися в Бєлґородській області РФ на кордоні з Харківщиною. 9 квітня о 22:10 (за київським часом) навушники "засвітилися" в селі Кукуєвка на кордоні РФ і України.

Місце, де Семенець востаннє бачив свої навушники
Місце, де Семенець востаннє бачив свої навушники
Мапа: Google Maps

Це почасти підтверджує твердження української та західних розвідок, що росіяни перекинули ті підрозділи, які були на півночі України, для оточення українських сил на Донбасі.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Білоруські журналісти дістали відео з камер спостережень у поштовому відділенні в Мозирі, в якому близько десятьох російських окупантів-мародерів відправляли награбоване в українців до своїх домівок у Москві, Омську, Ульяновську й Новосибірську. Згодом журналісти оприлюднили перелік особистих даних мародерів із їхніми адресами та номерами телефонів.
  • При відступі з півночі України російські окупанти вивезли велику кількість легкових авто з дилерських центрів, а також особисті авто місцевих жителів. Під Мінськом очевидці помітили, що окупанти транспортували навіть маршрутку, вкрадену в Україні.

Теми: мародерствоРосіявійнаармія
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