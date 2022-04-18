Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Завдяки одному окупанту-мародеру з Air Pods українці відстежують переміщення військ РФ

Денис КарловськийПонеділок, 18 квітня 2022, 22:38
фото ілюстративне: unsplash

Українець Віталій Семенець допомагає відстежувати переміщення підрозділів російського війська через свої Air Pods, які вкрав у нього вдома російський окупант.

Джерело: instagram-сторінка Семенця

Деталі: Російський солдат в ході мародерства в помешканні Семенця вкрав його безпровідні навушники Air Pods, коли окупаційні підрозділи РФ були в Гостомелі. Вони відступили, але завдяки технології на пристроях Apple українець може відстежувати, де перебувають його навушники.

Технологія Find My на пристроях Apple дозволяє знайти на мапі місцерозташування втраченого чи загубленого пристрою, якщо він перебуває поблизу смартфонів із Bluetooth або підключений до Wi-Fi.

Із відступом російських військ, він побачив, що навушники опинилися поблизу Гомеля в Білорусі. Минулого тижня Семенець перевірив і побачив, що навушники опинилися в Бєлґородській області РФ на кордоні з Харківщиною. 9 квітня о 22:10 (за київським часом) навушники "засвітилися" в селі Кукуєвка на кордоні РФ і України.

Місце, де Семенець востаннє бачив свої навушники
Місце, де Семенець востаннє бачив свої навушники
Мапа: Google Maps

Це почасти підтверджує твердження української та західних розвідок, що росіяни перекинули ті підрозділи, які були на півночі України, для оточення українських сил на Донбасі.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Білоруські журналісти дістали відео з камер спостережень у поштовому відділенні в Мозирі, в якому близько десятьох російських окупантів-мародерів відправляли награбоване в українців до своїх домівок у Москві, Омську, Ульяновську й Новосибірську. Згодом журналісти оприлюднили перелік особистих даних мародерів із їхніми адресами та номерами телефонів.
  • При відступі з півночі України російські окупанти вивезли велику кількість легкових авто з дилерських центрів, а також особисті авто місцевих жителів. Під Мінськом очевидці помітили, що окупанти транспортували навіть маршрутку, вкрадену в Україні.

Теми: мародерствоРосіявійнаармія
Головне сьогодні

Зведення Генштабу: ворожа БТГ понесла важкі втрати на Харківщині і відступила до Росії

Командир морпіхів у Маріуполі запропонував 2 варіанти порятунку міста

Медведєв заявив, що на іноземців не поширюється Женевська конвенція: "Підлягають денацифікації"

Джонсон пропонує так посилити Україну, щоб РФ і не думала про вторгнення

Потоплений "Нептунами" крейсер "Москва" йшов захоплювати Одесу – мати матроса

Зеленський нагородив морпіхів, які боронять Маріуполь

Усі новини...
мародерство
У Мінську помітили в складі ешелону російських військ маршрутку, вкрадену в Україні
По Білорусі росіяни їздять на авто, вкрадених в Україні – ЗМІ
Російські окупанти вивозять із Білорусі викрадені в Україні машини – ЗМІ
Останні новини
07:43
Постпред України в ООН розкритикував Радбез за безпорадність щодо війни в Україні
07:22
Пентагон: РФ поповнює сили, атаки в районі Ізюма й Донецька – лише "прелюдія"
06:50
Зведення Генштабу: ворожа БТГ понесла важкі втрати на Харківщині і відступила до Росії
06:15
Кислиця: До РФ депортували півмільйона українців і заборонили їм виїзд
05:35
Графік евакуаційних потягів 20 квітня
04:37
Між МАГАТЕ та ЧАЕС відновили прямий зв'язок
03:50
Байден не знає, чи поїде він в Україну
03:11
ЗМІ: У Байдена готують новий пакет військової допомоги Україні на 800 млн доларів
02:48
Командир морпіхів у Маріуполі запропонував 2 варіанти порятунку міста
02:17
Медведєв заявив, що на іноземців не поширюється Женевська конвенція: "Підлягають денацифікації"
Усі новини...