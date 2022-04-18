Завдяки одному окупанту-мародеру з Air Pods українці відстежують переміщення військ РФ

Українець Віталій Семенець допомагає відстежувати переміщення підрозділів російського війська через свої Air Pods, які вкрав у нього вдома російський окупант.

Джерело: instagram-сторінка Семенця

Деталі: Російський солдат в ході мародерства в помешканні Семенця вкрав його безпровідні навушники Air Pods, коли окупаційні підрозділи РФ були в Гостомелі. Вони відступили, але завдяки технології на пристроях Apple українець може відстежувати, де перебувають його навушники.

Реклама:

Технологія Find My на пристроях Apple дозволяє знайти на мапі місцерозташування втраченого чи загубленого пристрою, якщо він перебуває поблизу смартфонів із Bluetooth або підключений до Wi-Fi.

Із відступом російських військ, він побачив, що навушники опинилися поблизу Гомеля в Білорусі. Минулого тижня Семенець перевірив і побачив, що навушники опинилися в Бєлґородській області РФ на кордоні з Харківщиною. 9 квітня о 22:10 (за київським часом) навушники "засвітилися" в селі Кукуєвка на кордоні РФ і України.

Місце, де Семенець востаннє бачив свої навушники Мапа: Google Maps

Це почасти підтверджує твердження української та західних розвідок, що росіяни перекинули ті підрозділи, які були на півночі України, для оточення українських сил на Донбасі.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: