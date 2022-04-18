Завдяки одному окупанту-мародеру з Air Pods українці відстежують переміщення військ РФ

Українець Віталій Семенець допомагає відстежувати переміщення підрозділів російського війська через свої Air Pods, які вкрав у нього вдома російський окупант.

Джерело: instagram-сторінка Семенця

Деталі: Російський солдат в ході мародерства в помешканні Семенця вкрав його безпровідні навушники Air Pods, коли окупаційні підрозділи РФ були в Гостомелі. Вони відступили, але завдяки технології на пристроях Apple українець може відстежувати, де перебувають його навушники.

Технологія Find My на пристроях Apple дозволяє знайти на мапі місцерозташування втраченого чи загубленого пристрою, якщо він перебуває поблизу смартфонів із Bluetooth або підключений до Wi-Fi.

Із відступом російських військ, він побачив, що навушники опинилися поблизу Гомеля в Білорусі. Минулого тижня Семенець перевірив і побачив, що навушники опинилися в Бєлґородській області РФ на кордоні з Харківщиною. 9 квітня о 22:10 (за київським часом) навушники "засвітилися" в селі Кукуєвка на кордоні РФ і України.

Місце, де Семенець востаннє бачив свої навушники Мапа: Google Maps

Це почасти підтверджує твердження української та західних розвідок, що росіяни перекинули ті підрозділи, які були на півночі України, для оточення українських сил на Донбасі.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ