Завдяки одному окупанту-мародеру з Air Pods українці відстежують переміщення військ РФ
Українець Віталій Семенець допомагає відстежувати переміщення підрозділів російського війська через свої Air Pods, які вкрав у нього вдома російський окупант.
Джерело: instagram-сторінка Семенця
Деталі: Російський солдат в ході мародерства в помешканні Семенця вкрав його безпровідні навушники Air Pods, коли окупаційні підрозділи РФ були в Гостомелі. Вони відступили, але завдяки технології на пристроях Apple українець може відстежувати, де перебувають його навушники.
Технологія Find My на пристроях Apple дозволяє знайти на мапі місцерозташування втраченого чи загубленого пристрою, якщо він перебуває поблизу смартфонів із Bluetooth або підключений до Wi-Fi.
Із відступом російських військ, він побачив, що навушники опинилися поблизу Гомеля в Білорусі. Минулого тижня Семенець перевірив і побачив, що навушники опинилися в Бєлґородській області РФ на кордоні з Харківщиною. 9 квітня о 22:10 (за київським часом) навушники "засвітилися" в селі Кукуєвка на кордоні РФ і України.
Це почасти підтверджує твердження української та західних розвідок, що росіяни перекинули ті підрозділи, які були на півночі України, для оточення українських сил на Донбасі.
Передісторія:
- Білоруські журналісти дістали відео з камер спостережень у поштовому відділенні в Мозирі, в якому близько десятьох російських окупантів-мародерів відправляли награбоване в українців до своїх домівок у Москві, Омську, Ульяновську й Новосибірську. Згодом журналісти оприлюднили перелік особистих даних мародерів із їхніми адресами та номерами телефонів.
- При відступі з півночі України російські окупанти вивезли велику кількість легкових авто з дилерських центрів, а також особисті авто місцевих жителів. Під Мінськом очевидці помітили, що окупанти транспортували навіть маршрутку, вкрадену в Україні.