Благодаря одному оккупанту-мародеру c Air Pods украинцы отслеживают перемещение войск РФ

Украинец Виталий Семенец помогает отслеживать перемещение подразделений российского войска через свои Air Pods, которые украл у него дома российский оккупант.

Источник: instagram-страница Семенца

Детали: Российский солдат, занимаясь мародерством в доме Семенца, украл его беспроводные наушники Air Pods, когда оккупационные подразделения РФ были в Гостомеле. Они отступили, но благодаря технологии на устройствах Apple украинец может отслеживать, где находятся его наушники.

Технология Find My на устройствах Apple позволяет найти на карте местоположение потерянного устройства, если оно находится вблизи смартфонов с Bluetooth или подключено к Wi-Fi.

С отступлением российских войск он увидел, что наушники оказались вблизи Гомеля в Беларуси. На прошлой неделе Семенец проверил и увидел, что наушники оказались в Белгородской области на границе с Харьковской областью. 9 апреля в 22:10 (по киевскому времени) наушники засветились в селе Кукуевка на границе РФ и Украины.

Местонахождение наушников Семенца 9 апреля Карта: Google Maps

Это отчасти подтверждает утверждение украинских и западных разведок, что россияне перебросили подразделения с севера Украины на Донбасс.

Предыстория:

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Белорусские журналисты получили видео с камер наблюдения в почтовом отделении в Мозыре, в котором около десяти российских оккупантов-мародеров отправляли награбленное в свои дома в Москве, Омске, Ульяновске и Новосибирске. Впоследствии журналисты обнародовали список личных данных мародеров с их адресами и номерами телефонов.

При отступлении с севера Украины российские оккупанты вывезли большое количество легковых автомобилей из дилерских центров, а также личные автомобили местных жителей. Под Минском очевидцы заметили, что россияне транспортировали даже маршрутку, украденную в Украине.