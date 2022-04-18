Благодаря одному оккупанту-мародеру c Air Pods украинцы отслеживают перемещение войск РФ

Украинец Виталий Семенец помогает отслеживать перемещение подразделений российского войска через свои Air Pods, которые украл у него дома российский оккупант.

Источник: instagram-страница Семенца

Детали: Российский солдат, занимаясь мародерством в доме Семенца, украл его беспроводные наушники Air Pods, когда оккупационные подразделения РФ были в Гостомеле. Они отступили, но благодаря технологии на устройствах Apple украинец может отслеживать, где находятся его наушники.

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Технология Find My на устройствах Apple позволяет найти на карте местоположение потерянного устройства, если оно находится вблизи смартфонов с Bluetooth или подключено к Wi-Fi.

С отступлением российских войск он увидел, что наушники оказались вблизи Гомеля в Беларуси. На прошлой неделе Семенец проверил и увидел, что наушники оказались в Белгородской области на границе с Харьковской областью. 9 апреля в 22:10 (по киевскому времени) наушники засветились в селе Кукуевка на границе РФ и Украины.

Местонахождение наушников Семенца 9 апреля Карта: Google Maps

Это отчасти подтверждает утверждение украинских и западных разведок, что россияне перебросили подразделения с севера Украины на Донбасс.

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Предыстория:

Белорусские журналисты получили видео с камер наблюдения в почтовом отделении в Мозыре, в котором около десяти российских оккупантов-мародеров отправляли награбленное в свои дома в Москве, Омске, Ульяновске и Новосибирске. Впоследствии журналисты обнародовали список личных данных мародеров с их адресами и номерами телефонов.

При отступлении с севера Украины российские оккупанты вывезли большое количество легковых автомобилей из дилерских центров, а также личные автомобили местных жителей. Под Минском очевидцы заметили, что россияне транспортировали даже маршрутку, украденную в Украине.