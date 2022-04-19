Навальний після вбивства однофамільця у Бучі: Треба скинути Путіна

Російський опозиціонер і політичний в’язень Кремля Олексій Навальний відреагував на вбивство свого однофамільця окупантами в Україні й закликав скидувати режим російського президента Володимира Путіна.

Джерело: facebook-сторінка Навального

Пряма мова Навального: "Поруч із мертвим тілом на землі лежить паспорт із прізвищем "Навальний". Це один із убитих в українському селі Буча. Навальний Ілля Іванович.

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Всі обставини вказують на те, що його вбили через прізвище. Тому й паспорт покинули демонстративно. Абсолютно невинну людину путінські кати (ну а як ще назвати їх? не "російські солдати" ж) убили за те, що ми з ним тезки. Мабуть, сподівалися, що родич.

І цю війну теж розв'язав навіжений маніяк, одержимий якимись мареннями про геополітику, історію та устрій світу. Цей маніяк не зупиниться сам. Він, як на наркотик, підсів на смерть, війну та брехню – вони потрібні йому для збереження влади.

Обов'язок кожного зробити хоч якийсь, бодай найменший внесок у те, щоб зупинити цю війну та усунути Путіна від влади. Протестуйте, де можете та як можете. Агітуйте, як можете та кого можете. Бездіяльність найгірша. І зараз його наслідок – смерть".

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Деталі: Навальний сказав, що не знає, чи вбитий мешканець Київщини є його родичем. Однак припустив, що він може бути пов’язаний кровними узами з його родиною, бо він із села Залісся Чорнобильського району, де народився батько російського опозиціонера.

Водночас російський опозиціонер раніше не коментував розголос у міжнародних медіа злочини російських окупантів проти цивільного населення на Київщині та в Бучі зокрема.

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