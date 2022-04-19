Навальний після вбивства однофамільця у Бучі: Треба скинути Путіна
Російський опозиціонер і політичний в’язень Кремля Олексій Навальний відреагував на вбивство свого однофамільця окупантами в Україні й закликав скидувати режим російського президента Володимира Путіна.
Джерело: facebook-сторінка Навального
Пряма мова Навального: "Поруч із мертвим тілом на землі лежить паспорт із прізвищем "Навальний". Це один із убитих в українському селі Буча. Навальний Ілля Іванович.
Всі обставини вказують на те, що його вбили через прізвище. Тому й паспорт покинули демонстративно. Абсолютно невинну людину путінські кати (ну а як ще назвати їх? не "російські солдати" ж) убили за те, що ми з ним тезки. Мабуть, сподівалися, що родич.
І цю війну теж розв'язав навіжений маніяк, одержимий якимись мареннями про геополітику, історію та устрій світу. Цей маніяк не зупиниться сам. Він, як на наркотик, підсів на смерть, війну та брехню – вони потрібні йому для збереження влади.
Обов'язок кожного зробити хоч якийсь, бодай найменший внесок у те, щоб зупинити цю війну та усунути Путіна від влади. Протестуйте, де можете та як можете. Агітуйте, як можете та кого можете. Бездіяльність найгірша. І зараз його наслідок – смерть".
Деталі: Навальний сказав, що не знає, чи вбитий мешканець Київщини є його родичем. Однак припустив, що він може бути пов’язаний кровними узами з його родиною, бо він із села Залісся Чорнобильського району, де народився батько російського опозиціонера.
Водночас російський опозиціонер раніше не коментував розголос у міжнародних медіа злочини російських окупантів проти цивільного населення на Київщині та в Бучі зокрема.
Передісторія:
- Журналісти німецького видання Bild поспілкувалися з мешканцями Бучі, де російські окупанти скоїли кричущі злочини проти людяності та воєнні злочини, і дізналися, що росіяни вбили чоловіка з іменем Ілля Навальний. Його паспорт громадянина України російські окупанти кинули поблизу тіла вбитого.
- Українська розвідка має дані, що до звірств у Бучі причетні військові російської 64 мотострілецької бригади. 18 квітня російський президент Володимир Путін, якого критикує Навальний за корупцію та некомпетентність, присвоїв цьому підрозділу почесне звання "гвардійської" за "зразкові дії".
- 14 квітня Навальний запропонував лідерам Заходу оплатити масову рекламну кампанію в соцмережах, аби показати пересічним росіянам жахіття війни Росії проти України. Він заохотив їх тим, що така кампанія буде більш корисною, ніж витрачати упродовж кількох років на американські ПТРК "Джавелін" для ЗСУ.
- 15 березня Навальний під час одного зі слухань у суді виступив проти російсько-української війни та спрогнозував розпад Росії внаслідок суспільно-політичної кризи, яка настане після завершення активних бойових дій.
- Раніше Навальний закликав росіян виходити на вулиці на акції непокори й виступати проти війни. За його словами, путінський режим буде вимушений концентрувати внутрішні війська для придушення протестів усередини країни, а отже в Україні буде менше військових у складі окупаційних військ РФ.