Навальный после убийства однофамильца в Буче: Надо сбросить Путина

Российский оппозиционер и политический заключенный Кремля Алексей Навальный отреагировал на убийство своего однофамильца оккупантами в Украине и призвал свергать режим российского президента Владимира Путина.

Источник: facebook-страница Навального

Прямая речь Навального: "Рядом с мертвым телом на земле лежит паспорт на фамилию "Навальный". Это один из убитых в украинском селе Буча. Навальный Илья Иванович.

Все обстоятельства указывают на то, что убили его из-за фамилии. Потому и паспорт бросили рядом демонстративно. Совершенно невиновного человека путинские палачи (ну а как еще назвать их? не "российские солдаты" же) убили за то, что мы с ним однофамильцы. Видимо, надеялись, что родственник.

И эту войну тоже развязал бесноватый маньяк, одержимый какими-то бреднями о геополитике, истории и устройстве мира. Этот маньяк не остановится сам. Он, как на наркотик, подсел на смерть, войну и ложь - они нужны ему для сохранения власти.

Долг каждого сделать хоть какой-то, хоть самый небольшой вклад в то, чтобы остановить эту войну и отстранить Путина от власти. Протестуйте, где можете и как можете. Агитируйте, как можете и кого можете. Бездействие хуже всего. И сейчас его последствие - смерть".

Детали: Навальный сказал, что не знает, является ли убитый житель Киевской области его родственником. Однако предположил, что он может быть связан родственными узами с его семьей, потому что из села Залесье Чернобыльского района, где родился отец российского оппозиционера.

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