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Навальный после убийства однофамильца в Буче: Надо сбросить Путина

Вторник, 19 апреля 2022, 20:38
паспорт убитого ильи навального в буче. фото: bild

Российский оппозиционер и политический заключенный Кремля Алексей Навальный отреагировал на убийство своего однофамильца оккупантами в Украине и призвал свергать режим российского президента Владимира Путина.

Источник: facebook-страница Навального

Прямая речь Навального: "Рядом с мертвым телом на земле лежит паспорт на фамилию "Навальный". Это один из убитых в украинском селе Буча. Навальный Илья Иванович.

Все обстоятельства указывают на то, что убили его из-за фамилии. Потому и паспорт бросили рядом демонстративно. Совершенно невиновного человека путинские палачи (ну а как еще назвать их? не "российские солдаты" же) убили за то, что мы с ним однофамильцы. Видимо, надеялись, что родственник.

И эту войну тоже развязал бесноватый маньяк, одержимый какими-то бреднями о геополитике, истории и устройстве мира. Этот маньяк не остановится сам. Он, как на наркотик, подсел на смерть, войну и ложь - они нужны ему для сохранения власти.

Долг каждого сделать хоть какой-то, хоть самый небольшой вклад в то, чтобы остановить эту войну и отстранить Путина от власти. Протестуйте, где можете и как можете. Агитируйте, как можете и кого можете. Бездействие хуже всего. И сейчас его последствие - смерть".

Детали: Навальный сказал, что не знает, является ли убитый житель Киевской области его родственником. Однако предположил, что он может быть связан родственными узами с его семьей, потому что из села Залесье Чернобыльского района, где родился отец российского оппозиционера.

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Предыстория:

  • Журналисты немецкого издания Bild пообщались с жителями Бучи, где российские оккупанты совершили вопиющие преступления против человечности и военные преступления, и узнали, что россияне убили мужчину по имени Илья Навальный. Его паспорт гражданина Украины российские оккупанты бросили вблизи тела убитого.
  • Украинская разведка содержит данные, что к зверствам в Буче причастны военные российской 64 мотострелковой бригады. 18 апреля российский президент Владимир Путин, которого критикует Навальный за коррупцию и некомпетентность, присвоил этому подразделению почетное звание "гвардейской" за "примерные действия".
  • 14 апреля Навальный предложил лидерам Запада оплатить массовую рекламную кампанию в соцсетях, чтобы показать рядовым россиянам ужасы войны России против Украины. Он поощрил их тем, что такая кампания будет более полезна, чем тратить в течение нескольких лет на американские ПТРК "Джавелин" для ВСУ.
  • 15 марта Навальный во время одного из слушаний в суде выступил против российско-украинской войны и спрогнозировал распад России в результате общественно-политического кризиса, который наступит после завершения активных боевых действий.
  • Ранее Навальный призвал россиян выходить на улицы на акции неповиновения и выступать против войны. По его словам, путинский режим будет вынужден концентрировать внутренние войска для подавления протестов внутри страны, а значит, в Украине будет меньше военных в составе оккупационных войск РФ.

Темы: НавальныйПутинвойнаБуча
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