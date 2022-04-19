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Кров мирних людей, які загинуть від бомб у Маріуполі, буде на руках цілого світу - Подоляк

Денис КарловськийВівторок, 19 квітня 2022, 22:36
Кров мирних людей, які загинуть від бомб у Маріуполі, буде на руках цілого світу - Подоляк
Матір із немовлям, які ховаються в бункерах "Азовсталі". фото: михайло подоляк

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк наполягає, що кров мирних людей, які загинуть під бомбами росіян в останніх цілих бункерах Маріуполя, буде на руках цілого світу.

Джерело: twitter-сторінка Подоляка

Пряма мова Подоляка: "55-й день війни. Росія продовжує скидати на "Азовсталь" надпотужні антибункерні бомби. Світ продовжує дивитися вбивство дітей у прямому ефірі та мовчати. 

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Релігійні та світові лідери мають змогу це зупинити, якщо домовляться про зелений коридор. Інакше кров буде і на їхніх руках".

Деталі: Бункери під заводом "Азовсталь" у Маріуполі є останніми бомбосховищами, які вціліли під ударами російських окупантів, і які контролюють українські захисники. У них заховалися мирні мешканці міста, які не зуміли евакуюватися безпечними коридорами до України, та які не потрапили під дулами автоматів російських окупантів до фільтраційних таборів на території РФ. Їхні запаси питної води та їжі фактично вичерпалися.

Територія заводу залишається останнім районом Маріуполя, який не здається під атаками російських окупантів.

ВІДЕО ДНЯ

На світлинах, які розмістив Подоляк, видно неповнолітніх дітей, включно з немовлятами, та їхніми матерями, які ховаються в бункері.

Неповнолітня дівчинка, що ховається в бункерах
Неповнолітня дівчинка, що ховається в бункерах "Азовсталі"
Фото: Михайло Подоляк
Діти, що ховаються в бункерах
Матір і син, що ховаються в бункерах "Азовсталі"
Фото: михайло подоляк
Неповнолітні діти, що ховаються в бункерах
Неповнолітні діти, що ховаються в бункерах "Азовсталі"
фото: михайло подоляк

Передісторія:

  • Російські окупанти втретє з початку квітня запропонували українським захисникам капітулювати.
  • Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що росіяни скидають надпотужні авіаційні бомби на територію "Азовсталі", де переховуються цивільні, та бороняться українські захисники. 
  • Посольство США в Україні заявило, що Путін та російські загарбники влаштували в Маріуполі все те саме, що вони вчиняли під час воєн у Чечні.
  • У фільтраційних таборах росіян, де вивезених українців росіяни позбавляють громадянства України й телефонів, щоби силоміць депортувати углиб Росії, перебуває не менше 27 тисяч маріупольців.
  • "Азов" просив організувати "зелений коридор" для евакуації цивільних з бункерів, а також поранених і тіла загиблих, але росіяни цинічно відмовились.

Теми: МаріупольвійнаОфіс президентаміжнародна спільнота
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