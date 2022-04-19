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Кровь мирных людей, погибших от бомб в Мариуполе, будет на руках всего мира – Подоляк

Денис КарловскийВторник, 19 апреля 2022, 22:36
мать с младенцом, прячущиеся в бункерах "азовстали". фото: михаил подоляк

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк настаивает, что кровь мирных людей, погибших под бомбами россиян в последних целых бункерах Мариуполя, будет на руках всего мира.

Источник: twitter-страница Подоляка

Прямая речь Подоляка: "55-й день войны. Россия продолжает сбрасывать на "Азовсталь" сверхмощные антибункерные бомбы. Мир продолжает смотреть на убийство детей в прямом эфире и молчать.

Религиозные и мировые лидеры могут это остановить, если договорятся о зеленом коридоре. Иначе кровь будет и на их руках".

Детали: Бункеры под заводом "Азовсталь" в Мариуполе являются последними бомбоубежищами, которые уцелели под ударами российских оккупантов и которые контролируются украинские защитники. В них спрятались мирные жители города, не сумевшие эвакуироваться безопасными коридорами в Украину и не попавшие под дулами автоматов российских оккупантов в фильтрационные лагеря на территории РФ. Их запасы питьевой воды и еды фактически исчерпались.

Территория завода остается последним районом Мариуполя, который не сдается под атаками российских захватчиков.

На фотографиях, которые разместил Подоляк, видны несовершеннолетние дети, включая младенцев, и их матерей, которые прячутся в бункере.

ВИДЕО ДНЯ
Неповнолітня дівчинка, що ховається в бункерах
Неполнолетняя девочка, прячущаяся в бункерах на "Азовстали"
Фото: Михаил Подоляк
Діти, що ховаються в бункерах
Мать и сын, прячущиеся в бункерах "Азовстали"
Фото: михаил подоляк
Неповнолітні діти, що ховаються в бункерах
Несовершеннолетние дети, прячущиеся в бункерах на "Азовстали"
фото: михаил подоляк

Предыстория:

  • Российские оккупанты в третий раз с начала апреля предложили украинским защитникам капитулировать.
  • Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что россияне сбрасывают сверхмощные авиационные бомбы на территорию "Азовстали", где скрываются гражданские и защищаются украинские защитники.
  • Посольство США в Украине заявило, что Путин и российские захватчики устроили в Мариуполе все то же, что они совершали во время войн в Чечне.
  • В фильтрационных лагерях россиян, где увезенных украинцев россияне лишают гражданства Украины и телефонов, чтобы насильно депортировать вглубь России, находится не менее 27 тысяч мариупольцев.
  • Азов просил организовать "зеленый коридор" для эвакуации гражданских из бункеров, а также дабы вывезти раненых и тела погибших, но россияне цинично отказались.

Темы: МариупольвойнаОфис президентамеждународная общественность
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