Кровь мирных людей, погибших от бомб в Мариуполе, будет на руках всего мира – Подоляк

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк настаивает, что кровь мирных людей, погибших под бомбами россиян в последних целых бункерах Мариуполя, будет на руках всего мира.

Источник: twitter-страница Подоляка

Прямая речь Подоляка: "55-й день войны. Россия продолжает сбрасывать на "Азовсталь" сверхмощные антибункерные бомбы. Мир продолжает смотреть на убийство детей в прямом эфире и молчать.

Религиозные и мировые лидеры могут это остановить, если договорятся о зеленом коридоре. Иначе кровь будет и на их руках".

Детали: Бункеры под заводом "Азовсталь" в Мариуполе являются последними бомбоубежищами, которые уцелели под ударами российских оккупантов и которые контролируются украинские защитники. В них спрятались мирные жители города, не сумевшие эвакуироваться безопасными коридорами в Украину и не попавшие под дулами автоматов российских оккупантов в фильтрационные лагеря на территории РФ. Их запасы питьевой воды и еды фактически исчерпались.

Территория завода остается последним районом Мариуполя, который не сдается под атаками российских захватчиков.

На фотографиях, которые разместил Подоляк, видны несовершеннолетние дети, включая младенцев, и их матерей, которые прячутся в бункере.

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Неполнолетняя девочка, прячущаяся в бункерах на "Азовстали" Фото: Михаил Подоляк

Мать и сын, прячущиеся в бункерах "Азовстали" Фото: михаил подоляк

Несовершеннолетние дети, прячущиеся в бункерах на "Азовстали" фото: михаил подоляк

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