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"Путин - ишак е..ный, уже миллионы людей погибли": СБУ каже, що в окупантів здають нерви

Валентина РоманенкоСубота, 2 квітня 2022, 12:02

Служба безпеки України констатує, що серед російських окупантів зростає невдоволення вищим командуванням.

Джерело: перехоплена розмова окупанта, оприлюднена СБУ

Деталі: Загарбник зізнається, що нерви здають, коли щодня доводиться відправляти на "велику землю" колони вантажівок із трупами.

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Пряма мова: "Не то, что себя жаль. Пацанов жалко и их родителей, когда ты каждый день видишь УРАЛы с 200-ми. Каждый день по 30 УРАЛов уезжает отсюда и всем пох*й...

Уже больше месяца мы тут еб*мся…, а они взять ее (Україну) не могут. Путин ишак е..ный, конченный человек. Тут уже миллионы людей погибли, миллионы нах*й, и он ни х*я не делает".

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Деталі: За словами окупанта, командири погрожують, що територію України російські солдати залишать, "вантажем 200" (вбиті), "вантажем 300" (поранені) або їм світить від 7 до 12 років тюрми за дезертирство.

При цьому солдат визнає – незрозуміло як воювати, адже російська техніка "розй..на".

Дружина, щоб розрадити його, розповідає, що по телевізору показували шаманку, яка ще в 2020 році передбачила війну з Україною і пообіцяла її завершення до 13 квітня.

Водночас СБУ нагадує: кожен солдат, який не бачить сенсу у цій війні, може самостійно завершити її вже зараз, здавшись у полон. Принаймні так він не стане частиною "вантажу 200".

Бо Україну їм не взяти! Ми обов’язково переможемо!

Теми: СБУвійна
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