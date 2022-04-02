"Путин - ишак е..ный, уже миллионы людей погибли": СБУ говорит, что у оккупантов сдают нервы

Служба безопасности Украины констатирует, что среди российских оккупантов растет недовольство высшим командованием.

Источник: перехваченный разговор оккупанта, обнародованный СБУ

Детали: Захватчик признается, что нервы сдают, когда каждый день приходится отправлять на "большую землю" колонны грузовиков с трупами.

Прямая речь: "Не то, что себя жаль. Пацанов жалко и их родителей, когда ты каждый день видишь УРАЛы с 200-ми. Каждый день по 30 УРАЛов уезжает отсюда и всем пох*й...

Уже больше месяца мы тут еб*мся…, а они взять ее (Україну) не могут. Путин ишак е..ный, конченный человек. Тут уже миллионы людей погибли, миллионы нах*й, и он ни х*я не делает".

Детали: По словам оккупанта, командиры угрожают, что территорию Украины российские солдаты оставят либо "грузом 200" (убитые), "грузом 300" (раненые) или им светит от 7 до 12 лет тюрьмы за дезертирство.

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При этом солдат признает – непонятно как воевать, ведь российская техника "разъе..на".

Жена, чтобы подбодрить его, рассказывает, что по телевизору показывали шаманку, еще в 2020 году предсказавшую войну с Украиной и пообещавшую ее завершение до 13 апреля.

В то же время СБУ напоминает: каждый солдат, который не видит смысла в этой войне, может самостоятельно завершить ее уже сейчас, сдавшись в плен. По крайней мере, так он не станет частью "груза 200".

Потому что Украину им не взять! Мы обязательно победим!