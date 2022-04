Президент Євроради відвідав Бородянку

Президент Європейської ради Шарль Мішель відвідав Бородянку, зруйновану російськими військами.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"У Бородянці. Як Буча та багато інших міст в Україні. Історія не забуде військових злочинів, які тут були скоєні. Не може бути миру без справедливості", - написав Мішель у Twitter.

Разом з головою Євроради Бородянку відвідали також посол ЄС в Україні Матті Маасікас та віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Слід зазначити, що передмістя Києва, раніше окуповані російськими військами, відвідали вже низка європейських і американських політиків.

In Borodyanka.



Like Bucha and too many other towns in #Ukraine



History will not forget the war crimes that have been committed here.



There can be no peace without justice. @ZelenskyyUa pic.twitter.com/9as6Qk4lGe