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Президент Євроради відвідав Бородянку

Середа, 20 квітня 2022, 15:14

Президент Європейської ради Шарль Мішель відвідав Бородянку, зруйновану російськими військами.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"У Бородянці. Як Буча та багато інших міст в Україні. Історія не забуде військових злочинів, які тут були скоєні. Не може бути миру без справедливості", - написав Мішель у Twitter.

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Разом з головою Євроради Бородянку відвідали також посол ЄС в Україні Матті Маасікас та віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Слід зазначити, що передмістя Києва, раніше окуповані російськими військами, відвідали вже низка європейських і американських політиків.

Теми: ЄСБучавійна
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