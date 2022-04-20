Президент Євроради відвідав Бородянку

Президент Європейської ради Шарль Мішель відвідав Бородянку, зруйновану російськими військами.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"У Бородянці. Як Буча та багато інших міст в Україні. Історія не забуде військових злочинів, які тут були скоєні. Не може бути миру без справедливості", - написав Мішель у Twitter.

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Разом з головою Євроради Бородянку відвідали також посол ЄС в Україні Матті Маасікас та віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Слід зазначити, що передмістя Києва, раніше окуповані російськими військами, відвідали вже низка європейських і американських політиків.