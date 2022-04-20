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Арахамія і Подоляк готові приїхати в Маріуполь, щоб обговорити евакуацію з росіянами – "Азов"

Альона Мазуренко Середа, 20 квітня 2022, 22:37
Арахамія і Подоляк готові приїхати в Маріуполь, щоб обговорити евакуацію з росіянами – Азов
Святослав Паламар. Скриншот

Заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламар розповів, що захисники Маріуполя готові евакуатися із міста за підтримки третьої сторони. Паламар додав, що у Маріуполь готові відправитися представники переговорної групи України для зустрічі з російською стороною щодо евакуації.

Джерело: полк "Азов" у Telegram

Пряма мова: "Ми спілкувалися сьогодні з вищим політичним керівництвом. Це саме Давид Арахамія та Михайло Подоляк, які заявляють, що готові приїхати на переговори до Маріуполя з Мединським і Слуцьким щодо евакуації військового гарнізону, який тут залишився. 

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Ми готові евакуютися за підтримки третьої сторони з міста Маріуполь зі своєю стрілецькою зброєю для того, щоб врятувати особовий склад, щоб евакуювати поранених та забрати тіла загиблих і поховати їх з почестями на території непідконтрольній РФ. 

Ми закликаємо весь цивілізований світ долучитися до гарантій безпеки.

Я наголошую, що вимоги РФ щодо здачі зброї та здачі в полон наших захисників ми не підтримуємо".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Представник української делегації Арахамія підтвердив УП, що українська сторона з перших днів пропонувала провести відповідні переговори у Маріуполі, але Росія досі не відповіла.

За словами українського бійця, у Маріуполі помітили ворожу техніку із маркуванням "V". Окупанти з таким маркуванням вчиняли звіртва проти цивільного населення у Київській області. 

 
захисники Маріуполя підбили ворожий танк з маркуванням V
скриншот

Військовий додав, що окупанти перекинули свіжі сили в Маріуполь: "У них техніка, танки, літаки, працює корабельна артилерія".

Паламар припускає, що таким чином РФ хоче ліквідувати російських катів із Київщини. 

Щодо цивільних, які переховуються на "Азовсталі", то боєць "Азова" розповів, що люди бояться і не мають можливості покинути завод через постійні обстріли окупантів. 

Пряма мова: "Тривають постійні обстріли, попри заяви військ РФ про дотримання режиму тиші, ворог продовжує обстріли та безпечно покинути територію "Азовсталі" у наших цивільних немає можливості. Закликаю до дотримання своїх гарантій. Таким чином та за підтримки третьої сторони цивільні вийдуть із заводу. Ми їх не тримаємо. Ми просимо їх випустити".  

Паламар закликав російських окупантів припинити бомбардування та притриматися режиму тиші не на словах, а на практиці, щоб цивільні змогли вийти з "Азовсталі" та евакуюватися з міста.

Передісторія: 

  • Маріуполь із 1 березня перебуває в облозі. 12 квітня частина морських піхотинців змогла прорватисяз заводу імені Ілліча до пердставників полку "Азов" на заводі "Азовсталь", частина ж потрапила в полон.
  • Російська армія завдає ударів по "Азовсталі" надважкими авіабомбами. 19 квітня заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар ("Калина") повідомив, що завод "Азовсталь" знищений практично повністю, бійці витягують людей із-під завалів.  
  • 19 квітня Міноборони Росії щонайменше втретє запропонувало українським захисникам, які перебувають на "Азовсталі", скласти зброю та здатися.
  • 20 квітня голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що частина з запланованих автобусів із евакуйованими мешканцями Маріуполя рухаються в бік Запоріжжя за визначеним Росією маршрутом.

Теми: Азов Маріупольевакуаціяокупація
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