Арахамия и Подоляк готовы приехать в Мариуполь, чтобы обсудить эвакуацию с россиянами – "Азов"

Заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламарь рассказал, что защитники Мариуполя готовы эвакуироваться из города при поддержке третьей стороны. Паламарь добавил, что в Мариуполь готовы отправиться представители переговорной группы Украины для встречи с российской стороной относительно эвакуации.

Источник: полк "Азов" в Telegram

Прямая речь: "Мы общались сегодня с высшим политическим руководством. Это именно Давид Арахамия и Михаил Подоляк, которые заявляют, что готовы приехать на переговоры в Мариуполь с Мединским и Слуцким по поводу эвакуации оставшегося здесь военного гарнизона.

Мы готовы эвакуироваться при поддержке третьей стороны из города Мариуполь со своим стрелковым оружием для того, чтобы спасти личный состав, чтобы эвакуировать раненых и унести тела погибших и похоронить их с почестями на территории неподконтрольной РФ.

Мы призываем весь цивилизованный мир приобщиться к гарантиям безопасности.

Я подчеркиваю, что требования РФ по сдаче оружия и сдаче в плен наших защитников мы не поддерживаем".

Детали: Представитель украинской делегации Арахамия подтвердил УП, что украинская сторона с первых дней предлагала провести соответствующие переговоры в Мариуполе, но Россия пока не ответила.

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По словам украинского бойца, в Мариуполе была замечена вражеская техника с маркировкой "V". Оккупанты с такой маркировкой совершали зверства против гражданского населения в Киевской области.

защитники Мариуполя уничтожили вражеский танк с маркировкой V скриншот

Военный добавил, что оккупанты кинули свежие силы в Мариуполь: "У них техника, танки, самолеты, работает корабельная артиллерия".

Паламарь предполагает, что таким образом РФ хочет ликвидировать российских палачей с Киевщины.

Относительно гражданских, которые скрываются на "Азовстали", то боец ​​"Азова" рассказал, что люди боятся и не имеют возможности покинуть завод из-за постоянных обстрелов оккупантов.

Прямая речь: "Идут постоянные обстрелы, несмотря на заявления войск РФ о соблюдении режима тишины, враг продолжает обстрелы и безопасно покинуть территорию "Азовстали" у наших гражданских нет возможности. Призываю к соблюдению своих гарантий. Таким образом и при поддержке третьей стороны гражданские выйдут с завода. Мы их не держим. Мы просим их выпустить".

Паламарь призвал российских оккупантов прекратить бомбардировки и придержаться режима тишины не на словах, а на практике, чтобы люди смогли выйти из "Азовстали" и эвакуироваться из города.

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