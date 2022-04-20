Арахамия и Подоляк готовы приехать в Мариуполь, чтобы обсудить эвакуацию с россиянами – "Азов"

Заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламарь рассказал, что защитники Мариуполя готовы эвакуироваться из города при поддержке третьей стороны. Паламарь добавил, что в Мариуполь готовы отправиться представители переговорной группы Украины для встречи с российской стороной относительно эвакуации.

Источник: полк "Азов" в Telegram

Прямая речь: "Мы общались сегодня с высшим политическим руководством. Это именно Давид Арахамия и Михаил Подоляк, которые заявляют, что готовы приехать на переговоры в Мариуполь с Мединским и Слуцким по поводу эвакуации оставшегося здесь военного гарнизона.

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Мы готовы эвакуироваться при поддержке третьей стороны из города Мариуполь со своим стрелковым оружием для того, чтобы спасти личный состав, чтобы эвакуировать раненых и унести тела погибших и похоронить их с почестями на территории неподконтрольной РФ.

Мы призываем весь цивилизованный мир приобщиться к гарантиям безопасности.

Я подчеркиваю, что требования РФ по сдаче оружия и сдаче в плен наших защитников мы не поддерживаем".

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Детали: Представитель украинской делегации Арахамия подтвердил УП, что украинская сторона с первых дней предлагала провести соответствующие переговоры в Мариуполе, но Россия пока не ответила.

По словам украинского бойца, в Мариуполе была замечена вражеская техника с маркировкой "V". Оккупанты с такой маркировкой совершали зверства против гражданского населения в Киевской области.

защитники Мариуполя уничтожили вражеский танк с маркировкой V скриншот

Военный добавил, что оккупанты кинули свежие силы в Мариуполь: "У них техника, танки, самолеты, работает корабельная артиллерия".

Паламарь предполагает, что таким образом РФ хочет ликвидировать российских палачей с Киевщины.

Относительно гражданских, которые скрываются на "Азовстали", то боец ​​"Азова" рассказал, что люди боятся и не имеют возможности покинуть завод из-за постоянных обстрелов оккупантов.

Прямая речь: "Идут постоянные обстрелы, несмотря на заявления войск РФ о соблюдении режима тишины, враг продолжает обстрелы и безопасно покинуть территорию "Азовстали" у наших гражданских нет возможности. Призываю к соблюдению своих гарантий. Таким образом и при поддержке третьей стороны гражданские выйдут с завода. Мы их не держим. Мы просим их выпустить".

Паламарь призвал российских оккупантов прекратить бомбардировки и придержаться режима тишины не на словах, а на практике, чтобы люди смогли выйти из "Азовстали" и эвакуироваться из города.

Предистория: