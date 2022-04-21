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Зеленський про військову деблокаду Маріуполя: "Ми готуємося, але потрібна зброя"

Альона Мазуренко Четвер, 21 квітня 2022, 18:58
Зеленський про військову деблокаду Маріуполя: Ми готуємося, але потрібна зброя
Зеленський фото: ОП

Президент Володимир Зеленський вважає, що деблокувати Маріуполь можна дипломатичним або ж військовим шляхом і Україна до цього готується, але потрібна відповідна зброя від міжнародних партнерів.

Джерело: Зеленський під час спілкування зі ЗМІ за підсумками візиту прем'єрів Іспанії та Данії

Пряма мова: "Розблокування міста Маріуполі, як і інших міст, а їх, на жаль, в Україні багато.

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Розблокування міста Маріуполь можливе кількама шляхами. Є військовий шлях. До нього треба готуватися, і ми готуємось бути потужними, і тут потрібна допомога наших партнерів. Самим нам складно. Нам потрібна відповідна зброя.

Другий шлях дипломатичний, який можна зробити дуже швидко. Ми запропонували декілька варіантів навіть не напряму, а через посередників, у форматі обміну. Ми говорили про обмін військових. Ми готові. Ми цінуємо наших військових і нам не потрібно "подарунків". Ми не очікуємо від РФ людяності і гуманітарних кроків".

Деталі: За словами президента, була пропозиція обміну, хоча б поранених на поранених. Він додав, що на "Азовсталі" більше 400 поранених українських військових

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Глава держави додав, що українська влада на постійному контакті з українськими бійцями.

За його словами, українські захисники також хочуть забрати з Маріуполя тіла побратимів, щоб з почестями поховати їх у вільній Україні.

Українська сторона, за словами Зеленського, пробувала через Туреччину організувати евакуацію маріупольців і захисників міста, але наразі цю пропозицію РФ не підтримала.

Що було раніше: Міністр оборони РФ Сергій Шойгу наплів президенту країни-агресора Володимиру Путіну про "звільнення Маріуполя", але потім додав, що у місті залишаються "понад дві тисячі" українських захисників.

Довідково: Попри те, що більша частина міста захоплена окупантами, українські військові чинять опір та звітують про ліквідацію росіян.

Зокрема, полк "Азов" повідомив, що за останні дві доби знищив три танки, 2 БМП та БТР.

Нагадаємо:

  • Маріуполь із 1 березня перебуває в облозі. 12 квітня частина морських піхотинців змогла прорватися з заводу імені Ілліча до представників полку "Азов" на заводі "Азовсталь", частина ж потрапила в полон.
  • 20 квітня стало відомо, що морпіхи та "Азов" врятували пів тисячі бійців із порту Маріуполя.
  • 19 квітня Міноборони Росії щонайменше втретє запропонувало українським захисникам, які перебувають на "Азовсталі", скласти зброю та здатися.
  • Російська армія завдає ударів по "Азовсталі" надважкими авіабомбами. 19 квітня заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар ("Калина") повідомив, що завод "Азовсталь" знищений практично повністю, бійці витягують людей із-під завалів.
  • Командир 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ Сергій Волинський (Волина) закликав іноземні держави терміново провести "екстракцію" з Маріуполя – вивезти кілька сотень військових і цивільних з "Азовсталі" у безпечне місце, аби врятувати від росіян.

Теми: МаріупольЗеленськийАзов зброя
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