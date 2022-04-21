Зеленський про військову деблокаду Маріуполя: "Ми готуємося, але потрібна зброя"

Президент Володимир Зеленський вважає, що деблокувати Маріуполь можна дипломатичним або ж військовим шляхом і Україна до цього готується, але потрібна відповідна зброя від міжнародних партнерів.

Джерело: Зеленський під час спілкування зі ЗМІ за підсумками візиту прем'єрів Іспанії та Данії

Пряма мова: "Розблокування міста Маріуполі, як і інших міст, а їх, на жаль, в Україні багато.

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Розблокування міста Маріуполь можливе кількама шляхами. Є військовий шлях. До нього треба готуватися, і ми готуємось бути потужними, і тут потрібна допомога наших партнерів. Самим нам складно. Нам потрібна відповідна зброя.

Другий шлях дипломатичний, який можна зробити дуже швидко. Ми запропонували декілька варіантів навіть не напряму, а через посередників, у форматі обміну. Ми говорили про обмін військових. Ми готові. Ми цінуємо наших військових і нам не потрібно "подарунків". Ми не очікуємо від РФ людяності і гуманітарних кроків".

Деталі: За словами президента, була пропозиція обміну, хоча б поранених на поранених. Він додав, що на "Азовсталі" більше 400 поранених українських військових.

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Глава держави додав, що українська влада на постійному контакті з українськими бійцями.

За його словами, українські захисники також хочуть забрати з Маріуполя тіла побратимів, щоб з почестями поховати їх у вільній Україні.

Українська сторона, за словами Зеленського, пробувала через Туреччину організувати евакуацію маріупольців і захисників міста, але наразі цю пропозицію РФ не підтримала.

Що було раніше: Міністр оборони РФ Сергій Шойгу наплів президенту країни-агресора Володимиру Путіну про "звільнення Маріуполя", але потім додав, що у місті залишаються "понад дві тисячі" українських захисників.

Довідково: Попри те, що більша частина міста захоплена окупантами, українські військові чинять опір та звітують про ліквідацію росіян.

Зокрема, полк "Азов" повідомив, що за останні дві доби знищив три танки, 2 БМП та БТР.

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