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Суд окупантів у Криму "ув’язнив" Джемілєва на два роки

Денис КарловськийП'ятниця, 22 квітня 2022, 16:01
Суд окупантів у Криму ув’язнив Джемілєва на два роки
мустафа джемілєв. фото: пресслужба партії "єс"

Так званий "суд" російської окупаційної адміністрації в Криму ухвалив "ув’язнити" на два роки колишнього голову Меджлісу кримськотатарського народу та народного депутата Мустафу Джемілєва.

Джерело: російське провладне видання "Крым-Информ"

Деталі: Окупаційний суд в Армянську присудив Джемілєву позбавлення волі на два роки умовно з випробувальним терміном на 2 роки. Попри вирок, у повідомленні заявляють, що покарання Джемілєву не потрібно відбувати через амністію.

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Російські силовики порушили проти нардепа кримінальні справи щодо незаконного перетину державного кордону РФ – за перетин Джемілєвим адміністративної межі між Херсонською областю та окупованим Кримом у травні 2014 року.

Також йому інкримінували недбале поводження з вогнепальною зброєю, що спричинило важкі наслідки. Буцімто Джемілєв придбав карабін калібру 7,62 мм та віддав його на зберігання своєму сину. Крім того, у цьому стосунку російські окупанти порушили проти ексголови Меджлісу провадження щодо незаконного придбання та зберігання боєприпасів.

Довідково: Мустафа Джемілєв є політичним і громадським діячем кримськотатарського походження, головою Меджлісу кримських татар із 1991 по 2013 роки та колишнім радянським дисидентом. Через його протести та супротив депортації та заборону поверненню кримським татарам на свою батьківщину, Джемілєва неодноразово ув’язнювали в СРСР та піддавали тортурам.

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Із 2014 по 2019 року колишній голова Меджлісу обіймав посаду Уповноваженого Президента України у справах кримськотатарського народу. У липні 2019 року обраний народним депутатом від партії "Європейська солідарність".

Джемілєв доклав чимало зусиль щодо дипломатичних перемовин із деокупації Криму, зокрема із турецькою владою, звільненню українських політв’язнів та боротьби за права людини в окупованому Криму. У 2022 році Джемілєва висунули як кандидата на здобуття Нобелівської премії миру.

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Передісторія:

  • Справу проти Джемілєва російські силовики і прокурори передали до свого "судилища" на півострові справу проти Джемілєва з порушенням процедури, не повідомивши ані захисників, ані самого підозрюваного.
  • Після початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну, Джемілєв розповідав про стан справ на окупованому Кримському півострові. Народний депутат розповідав, що окупанти масово вивозять полонених українців на півострів та продають награбоване. Водночас вода так і не прибула через Північно-Кримський канал, а окупаційна влада занижує кількість загиблих російських військових.
  • Джемілєв також зустрічався з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоґаном у березні 2022 року, на якій обговорював дипломатичні зусилля з перемир’я між Україною та РФ й окремо питання окупованого Росією Криму.
  • У березні 2021 року народному депутату російські окупанти продовжили до 2034 року заборону на в’їзд до Криму. Українська прокуратура розглядає це питання.

Теми: Джемілєвкримські татариКримРосія
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