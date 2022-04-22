Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Суд оккупантов в Крыму "заключил в тюрьму" Джемилева на два года

Денис КарловскийПятница, 22 апреля 2022, 16:01
Суд оккупантов в Крыму заключил в тюрьму Джемилева на два года
мустафа джемилев. фото: пресс-служба партии "ес"

Так называемый "суд" российской оккупационной администрации в Крыму постановил "заключить в тюрьму" на два года бывшего главу Меджлиса крымскотатарского народа и народного депутата Мустафу Джемилева.

Источник: российское провластное издание "Крым-Информ"

Детали: Оккупационный суд в Армянске присудил Джемилеву лишение свободы на два года условно с испытательным сроком на 2 года. Несмотря на приговор, в сообщении заявляют, что наказание Джемилеву не нужно отбывать из-за амнистии.

Реклама:

Российские силовики возбудили против нардепа уголовные дела по незаконному пересечению государственной границы РФ – за пересечение Джемилевым административной границы между Херсонской областью и оккупированным Крымом в мае 2014 года.

Также ему инкриминировали небрежное обращение с огнестрельным оружием, что повлекло за собой тяжелые последствия. Якобы Джемилев приобрел карабин калибра 7,62 мм и отдал его на хранение своему сыну. Кроме того, в этом отношении российские оккупанты возбудили производство против экс-главы Меджлиса по незаконному приобретению и хранению боеприпасов.

Справка: Мустафа Джемилев является политическим и общественным деятелем крымскотатарского происхождения, председателем Меджлиса крымских татар с 1991 по 2013 годы и бывшим советским диссидентом. Из-за его протестов и сопротивления депортации и запрета возвращения крымским татарам на свою родину, Джемилева неоднократно заключали в тюрьму в СССР и подвергали пыткам.

ВИДЕО ДНЯ

С 2014 по 2019 год бывший председатель Меджлиса занимал должность Уполномоченного Президента Украины по делам крымскотатарского народа. В июле 2019 избран народным депутатом от партии "Европейская солидарность".

Джемилев приложил немало усилий в рамках дипломатических переговоров по деоккупации Крыма, в частности с турецкими властями, освобождению украинских политзаключенных и борьбе за права человека в оккупированном Крыму. В 2022 году Джемилева выдвинули в качестве кандидата на Нобелевскую премию мира.

Читайте также: Крымские татары. История возвращения

Предыстория:

  • Дело против Джемилева российские силовики и прокуроры передали дело проти в Джемилева в свое "судилище" на полуострове с нарушением процедуры, не сообщив ни защитников, ни самого подозреваемого.
  • После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину Джемилев рассказывал о состоянии дел на оккупированном Крымском полуострове. Народный депутат рассказывал, что оккупанты массово вывозят пленных украинцев на полуостров и продают награбленное. В то же время, вода так и не прибыла через Северо-Крымский канал, а оккупационные власти занижают количество погибших российских военных.
  • Джемилев также встречался с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в марте 2022 года, на которой обсуждал дипломатические усилия по перемирию между Украиной и РФ и отдельно вопросы оккупированного Россией Крыма.
  • В марте 2021 года народному депутату российские оккупанты продлили до 2034 года запрет на въезд в Крым. Украинская прокуратура рассматривает этот вопрос.

Темы: Джемилевкрымские татарыКрымРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Все новости...
Джемилев
Активистов, вывезенных в Крым, удается спасать благодаря коррупции российских силовиков – Джемилев
Джемилев рассказал, какой вариант предлагала Турция для спасения бойцов с "Азовстали"
Джемилев рассказал о "психозе" в Крыму, похищенных украинцах в СИЗО, сбыте краденного
Последние новости
15:54
Более половины украинцев верят, что Украина победит в краткосрочной перспективе
15:42
Джони Айв и Сэм Альтман переманили дизайнера iPhone в LoveFrom
15:42
Треть рекордного немецкого экспорта оружия идет в Украину
15:19
видеоСразу 16 мужчин задержаны вблизи границы со Словакией
15:14
В МИД Украины ответили премьеру Саксонии относительно уступок России: Путин хорошо знает ваш регион
15:13
Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн
14:59
Пять энергоблоков ТЭС остановили на ремонт – "Укрэнерго"
14:57
Известному японскому волонтеру Фуминори запрещали собирать деньги возле ТЦ в Харькове: мэр отреагировал
14:56
Более 500 российских танков уничтожили СБУ за год
14:45
Минцифры запустило закрытое тестирование программы электронной регистрации бизнеса иностранцами
Все новости...
Реклама: