Якщо Захід надасть ППО, ПРО і ракети, то кінець війни стане ближчим – заступниця міністра оборони

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр переконана, що завершення війни стане ближчим, якщо західні партнери нададуть Україні в значних обсягах засоби протиповітряної та протиракетної оборони, а також ракети.

Джерело: Маляр в ефірі всеукраїнського телемарафону

Пряма мова Маляр: "Тривалість війни буде залежати від інтенсивності та якості військової допомоги. Зі свого боку Збройні сили України роблять все можливе і неможливе, щоб це було якнайшвидше.

Основне, що потрібно сьогодні нашим захисникам – системи ППО, ПРО, ракети, протитанкові засоби".

Деталі: Заступниця міністра додала, що Україна наполегливо проводить перемовини щодо отримання необхідних систем та типів озброєння.

Перелік необхідного типу зброї є цілком таємним і передається представниками України винятково до урядів західних партнерів.

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