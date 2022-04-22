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Якщо Захід надасть ППО, ПРО і ракети, то кінець війни стане ближчим – заступниця міністра оборони

Денис КарловськийП'ятниця, 22 квітня 2022, 21:31
ганна маляр. фото: facebook-сторінка посадовиці

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр переконана, що завершення війни стане ближчим, якщо західні партнери нададуть Україні в значних обсягах засоби протиповітряної та протиракетної оборони, а також ракети.

Джерело: Маляр в ефірі всеукраїнського телемарафону

Пряма мова Маляр: "Тривалість війни буде залежати від інтенсивності та якості військової допомоги. Зі свого боку Збройні сили України роблять все можливе і неможливе, щоб це було якнайшвидше.

Основне, що потрібно сьогодні нашим захисникам – системи ППО, ПРО, ракети, протитанкові засоби".

Деталі: Заступниця міністра додала, що Україна наполегливо проводить перемовини щодо отримання необхідних систем та типів озброєння.

Перелік необхідного типу зброї є цілком таємним і передається представниками України винятково до урядів західних партнерів.

Передісторія:

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Теми: зброявійнаЗбройні силиЗахід
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