Якщо Захід надасть ППО, ПРО і ракети, то кінець війни стане ближчим – заступниця міністра оборони
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр переконана, що завершення війни стане ближчим, якщо західні партнери нададуть Україні в значних обсягах засоби протиповітряної та протиракетної оборони, а також ракети.
Джерело: Маляр в ефірі всеукраїнського телемарафону
Пряма мова Маляр: "Тривалість війни буде залежати від інтенсивності та якості військової допомоги. Зі свого боку Збройні сили України роблять все можливе і неможливе, щоб це було якнайшвидше.
Основне, що потрібно сьогодні нашим захисникам – системи ППО, ПРО, ракети, протитанкові засоби".
Деталі: Заступниця міністра додала, що Україна наполегливо проводить перемовини щодо отримання необхідних систем та типів озброєння.
Перелік необхідного типу зброї є цілком таємним і передається представниками України винятково до урядів західних партнерів.
Передісторія:
- У третьому пакеті збройної допомоги від США до України надійдуть 72 гаубиці калібру 155 мм, більше 121 БПЛА, розброленого для потреб ЗСУ. У другому пакеті США включили понад 200 БТР, 11 гелікоптерів, 18 гаубиць та 300 бойових дронів, з-поміж іншого спорядження та озброєння.
- Заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд запевнила, що США розпочали постачання реактивних систем залпового вогню до України.
- 22 квітня французький президент Емманюель Макрон заявив, що Франція надасть Україні самохідні артилерійські установки "Цезар", а також протитанкові ракети. Водночас Німеччина надалі цурається надати важке озброєння Україні.
- Джерела російських журналістів у Кремлі твердять, що російська верхівка не знає, як завершити війну в Україні так, аби не нашкодити рейтингам Путіна.
- Прем’єр-міністр Борис Джонсон 22 квітня заявив, що бомбардування українських міст Росією можуть тривати до кінця 2023 року.