Если Запад предоставит ПВО, ПРО и ракеты, то конец войны станет ближе – замминистра обороны
Замминистра обороны Анна Маляр убеждена, что завершение войны станет ближе, если западные партнеры предоставят Украине в значительных объемах средства противовоздушной и противоракетной обороны, а также ракеты.
Источник: Маляр в эфире всеукраинского телемарафона
Прямая речь Маляр: "Длительность войны будет зависеть от интенсивности и качества военной помощи. Со своей стороны Вооруженные силы Украины делают все возможное и невозможное, чтобы это было как можно быстрее.
Основное, что нужно сегодня нашим защитникам – системы ПВО, ПРО, ракеты, противотанковые средства".
Детали: Замминистра добавила, что Украина настойчиво проводит переговоры по получению необходимых систем и типов вооружения.
Перечень необходимого типа оружия является совершенно секретным и передается представителями Украины исключительно правительствам западных партнеров.
Предыстория:
- В третьем пакете вооруженной помощи от США в Украину поступят 72 гаубицы калибра 155 мм, более 121 БПЛА, подобранного под нужды ВСУ. Во втором пакете США включили более 200 БТР, 11 вертолетов, 18 гаубиц и 300 боевых дронов, среди прочего снаряжение и вооружение.
- Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд заверила, что США начали поставки реактивных систем залпового огня в Украину.
- 22 апреля французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что Франция предоставит Украине самоходные артиллерийские установки "Цезарь", а также противотанковые ракеты. В то же время Германия и дальше отказывается предоставить тяжелое вооружение Украине.
- Источники российских журналистов в Кремле говорят, что российская верхушка не знает, как завершить войну в Украине так, чтобы не навредить рейтингам Путина.
- Премьер-министр Борис Джонсон 22 апреля заявил, что бомбардировки украинских городов по России могут продолжаться до конца 2023 года.