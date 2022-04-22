Если Запад предоставит ПВО, ПРО и ракеты, то конец войны станет ближе – замминистра обороны

Замминистра обороны Анна Маляр убеждена, что завершение войны станет ближе, если западные партнеры предоставят Украине в значительных объемах средства противовоздушной и противоракетной обороны, а также ракеты.

Источник: Маляр в эфире всеукраинского телемарафона

Прямая речь Маляр: "Длительность войны будет зависеть от интенсивности и качества военной помощи. Со своей стороны Вооруженные силы Украины делают все возможное и невозможное, чтобы это было как можно быстрее.

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Основное, что нужно сегодня нашим защитникам – системы ПВО, ПРО, ракеты, противотанковые средства".

Детали: Замминистра добавила, что Украина настойчиво проводит переговоры по получению необходимых систем и типов вооружения.

Перечень необходимого типа оружия является совершенно секретным и передается представителями Украины исключительно правительствам западных партнеров.

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