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Если Запад предоставит ПВО, ПРО и ракеты, то конец войны станет ближе – замминистра обороны

Денис КарловскийПятница, 22 апреля 2022, 21:31
анна маляр. фото: facebook-страница

Замминистра обороны Анна Маляр убеждена, что завершение войны станет ближе, если западные партнеры предоставят Украине в значительных объемах средства противовоздушной и противоракетной обороны, а также ракеты.

Источник: Маляр в эфире всеукраинского телемарафона

Прямая речь Маляр: "Длительность войны будет зависеть от интенсивности и качества военной помощи. Со своей стороны Вооруженные силы Украины делают все возможное и невозможное, чтобы это было как можно быстрее.

Основное, что нужно сегодня нашим защитникам – системы ПВО, ПРО, ракеты, противотанковые средства".

Детали: Замминистра добавила, что Украина настойчиво проводит переговоры по получению необходимых систем и типов вооружения.

Перечень необходимого типа оружия является совершенно секретным и передается представителями Украины исключительно правительствам западных партнеров.

Предыстория:

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  • В третьем пакете вооруженной помощи от США в Украину поступят 72 гаубицы калибра 155 мм, более 121 БПЛА, подобранного под нужды ВСУ. Во втором пакете США включили более 200 БТР, 11 вертолетов, 18 гаубиц и 300 боевых дронов, среди прочего снаряжение и вооружение.
  • Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд заверила, что США начали поставки реактивных систем залпового огня в Украину.
  • 22 апреля французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что Франция предоставит Украине самоходные артиллерийские установки "Цезарь", а также противотанковые ракеты. В то же время Германия и дальше отказывается предоставить тяжелое вооружение Украине.
  • Источники российских журналистов в Кремле говорят, что российская верхушка не знает, как завершить войну в Украине так, чтобы не навредить рейтингам Путина.
  • Премьер-министр Борис Джонсон 22 апреля заявил, что бомбардировки украинских городов по России могут продолжаться до конца 2023 года.

Темы: оружиевойнаВооруженные силыЗапад
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