Донеччина: за добу 3 цивільних загинули, 7 поранено

На Донеччині за добу 22 квітня російські окупанти вбили 3 мирних мешканців, а ще семеро дістали поранення.

Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко

Деталі: Упродовж 22 квітня, внаслідок бойових дій та обстрілів російських окупантів в Мар’їнці, Новоселівці Другій та Зеленому Полі загинуло по одному мирному мешканцю відповідно.

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У військовій адміністрації уточнили інформацію, що в Маріуполі загинув один поранений мирний мешканець. Проте точна інформація про всіх загиблих і поранених у Волновасі та Маріуполі наразі недоступна.

Мапа, на якій виділені місця гибелі і поранення цивільних за 22 квітня (червоним - поранені, синім - загиблі) інфографіка: донецька ова

Передісторія:

Упродовж 22 квітня російські окупанти здійснили близько двох десятків обстрілів по населених пунктах Донеччини. Уночі Слов’янськ зазнав обстрілу касетними боєприпасами.

У Лимані окупанти обстріляли лікарню із РСЗВ "Ураган".

За словами Кириленка, з області виїхало близько трьох чвертей населення, яке проживало до початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року.

За 21 квітня росіяни поранили 5 цивільних осіб на Донеччині.

На супутникових знімках знайшли ще одну братську могилу поблизу Маріуполя, в якій можуть бути поховані щонайменше 1000 мирних мешканців.