Донецкая область: за сутки 3 гражданских погибли, 7 ранены

В Донецкой области за сутки 22 апреля российские оккупанты убили 3 мирных жителей, а еще семеро получили ранения.

Источник: глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко

Детали: В течение 22 апреля, в результате боевых действий и обстрелов российских оккупантов в Марьинке, Новоселовке Второй и Зеленом Поле погибло по одному мирному жителю, соответственно.

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В военной администрации уточнили информацию, что в Мариуполе погиб один раненый мирный житель. Однако точная информация обо всех погибших и раненых в Волновахе и Мариуполе пока недоступна.

Карта, на которой выделены места гибели и ранения гражданских лиц в области за 22 апреля (красным - ранения, синим - гибель) инфографика: донецкая ова

Предыстория:

В течение 22 апреля российские оккупанты совершили около двух десятков обстрелов по населенным пунктам Донбасса. Ночью Славянск подвергся обстрелу кассетными боеприпасами.

В Лимане оккупанты обстреляли больницу из РСЗО "Ураган".

По словам Кириленко, из области выехало около трех четвертей населения, проживавшего до начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года.

За 21 апреля россияне ранили 5 гражданских лиц в Донецкой области.

На спутниковых снимках была найдена еще одна братская могила близ Мариуполя, в которой могут быть похоронены не менее 1000 мирных жителей.