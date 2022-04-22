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Донецкая область: за сутки 3 гражданских погибли, 7 ранены

Денис КарловскийПятница, 22 апреля 2022, 22:01
Донецкая область: за сутки 3 гражданских погибли, 7 ранены
павел кириленко. фото: facebook-страница чиновника

В Донецкой области за сутки 22 апреля российские оккупанты убили 3 мирных жителей, а еще семеро получили ранения.

Источник: глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко

Детали: В течение 22 апреля, в результате боевых действий и обстрелов российских оккупантов в Марьинке, Новоселовке Второй и Зеленом Поле погибло по одному мирному жителю, соответственно.

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В военной администрации уточнили информацию, что в Мариуполе погиб один раненый мирный житель. Однако точная информация обо всех погибших и раненых в Волновахе и Мариуполе пока недоступна.

Карта, на которой выделены места гибели и ранения гражданских лиц в области за 22 апреля (красным - ранения, синим - гибель)
Карта, на которой выделены места гибели и ранения гражданских лиц в области за 22 апреля (красным - ранения, синим - гибель)
инфографика: донецкая ова

Предыстория:

  • В течение 22 апреля российские оккупанты совершили около двух десятков обстрелов по населенным пунктам Донбасса. Ночью Славянск подвергся обстрелу кассетными боеприпасами.
  • В Лимане оккупанты обстреляли больницу из РСЗО "Ураган".
  • По словам Кириленко, из области выехало около трех четвертей населения, проживавшего до начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года.
  • За 21 апреля россияне ранили 5 гражданских лиц в Донецкой области.
  • На спутниковых снимках была найдена еще одна братская могила близ Мариуполя, в которой могут быть похоронены не менее 1000 мирных жителей.

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Темы: Донецкая областьвойнаДонбассООС
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