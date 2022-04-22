Донецкая область: за сутки 3 гражданских погибли, 7 ранены

В Донецкой области за сутки 22 апреля российские оккупанты убили 3 мирных жителей, а еще семеро получили ранения.

Источник: глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко

Детали: В течение 22 апреля, в результате боевых действий и обстрелов российских оккупантов в Марьинке, Новоселовке Второй и Зеленом Поле погибло по одному мирному жителю, соответственно.

В военной администрации уточнили информацию, что в Мариуполе погиб один раненый мирный житель. Однако точная информация обо всех погибших и раненых в Волновахе и Мариуполе пока недоступна.

Карта, на которой выделены места гибели и ранения гражданских лиц в области за 22 апреля (красным - ранения, синим - гибель) инфографика: донецкая ова

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