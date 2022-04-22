Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Донецкая область: за сутки 3 гражданских погибли, 7 ранены

Денис КарловскийПятница, 22 апреля 2022, 22:01
павел кириленко. фото: facebook-страница чиновника

В Донецкой области за сутки 22 апреля российские оккупанты убили 3 мирных жителей, а еще семеро получили ранения.

Источник: глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко

Детали: В течение 22 апреля, в результате боевых действий и обстрелов российских оккупантов в Марьинке, Новоселовке Второй и Зеленом Поле погибло по одному мирному жителю, соответственно.

В военной администрации уточнили информацию, что в Мариуполе погиб один раненый мирный житель. Однако точная информация обо всех погибших и раненых в Волновахе и Мариуполе пока недоступна.

Карта, на которой выделены места гибели и ранения гражданских лиц в области за 22 апреля (красным - ранения, синим - гибель)
Карта, на которой выделены места гибели и ранения гражданских лиц в области за 22 апреля (красным - ранения, синим - гибель)
инфографика: донецкая ова

Предыстория:

  • В течение 22 апреля российские оккупанты совершили около двух десятков обстрелов по населенным пунктам Донбасса. Ночью Славянск подвергся обстрелу кассетными боеприпасами.
  • В Лимане оккупанты обстреляли больницу из РСЗО "Ураган".
  • По словам Кириленко, из области выехало около трех четвертей населения, проживавшего до начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года.
  • За 21 апреля россияне ранили 5 гражданских лиц в Донецкой области.
  • На спутниковых снимках была найдена еще одна братская могила близ Мариуполя, в которой могут быть похоронены не менее 1000 мирных жителей.

Темы: Донецкая областьвойнаДонбассООС
Главное сегодня

видеоМэр Одессы оккупантам в ответ на убийство 8 человек: Будете гореть в аду

Россия угрожает химатакой в Одессе, но заранее обвиняет Украину

Франция убеждена в утверждении нефтяного эмбарго для РФ за считанные недели

В Украину едут госсекретарь США и, вероятно, министр обороны. Будут говорить об оружии

Зеленский об убийстве россиянами 8 человек в Одессе: Подонки вонючие

фотоМорская пехота ВМС ВСУ интенсивно готовится к боям на юге

Все новости...
Донецкая область
Донецкая область: за полдня оккупанты обстреляли 20 населенных пунктов
Донетчина: российские оккупанты обстреляли больницу из "Урагана"
Донецкая область: Выехали почти три четверти населения — глава ОВА
Последние новости
01:27
СМИ: ЕС возобновит переговоры о торговле с Индией, чтобы отрезать ее от РФ
01:05
После российского "анонса" украинские защитники сбили еще 2 ракеты в Одесской области
00:39
РФ отстреляла по Украине большинство своих ракет, но их еще очень много – Зеленский
00:17
Россияне похитили консула Болгарии в оккупированном Мелитополе – мэр Федоров
23:59
ВСУ поразили 17 воздушных целей врага в небе Украины
23:56
В Киеве на площади Победы был демонтирован орден с изображением Ленина
23:16
На Донбассе отразили 12 атак российских оккупантов
23:12
Россияне переписывают учебники истории: убирают упоминания об Украине и Киеве – росСМИ
23:02
В США не комментируют визит в Украину глав Минобороны и МИД, который "слил" Зеленский
22:28
видеоМэр Одессы оккупантам в ответ на убийство 8 человек: Будете гореть в аду
Все новости...