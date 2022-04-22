Донецкая область: за сутки 3 гражданских погибли, 7 ранены
Пятница, 22 апреля 2022, 22:01
В Донецкой области за сутки 22 апреля российские оккупанты убили 3 мирных жителей, а еще семеро получили ранения.
Источник: глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко
Детали: В течение 22 апреля, в результате боевых действий и обстрелов российских оккупантов в Марьинке, Новоселовке Второй и Зеленом Поле погибло по одному мирному жителю, соответственно.
В военной администрации уточнили информацию, что в Мариуполе погиб один раненый мирный житель. Однако точная информация обо всех погибших и раненых в Волновахе и Мариуполе пока недоступна.
Предыстория:
- В течение 22 апреля российские оккупанты совершили около двух десятков обстрелов по населенным пунктам Донбасса. Ночью Славянск подвергся обстрелу кассетными боеприпасами.
- В Лимане оккупанты обстреляли больницу из РСЗО "Ураган".
- По словам Кириленко, из области выехало около трех четвертей населения, проживавшего до начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года.
- За 21 апреля россияне ранили 5 гражданских лиц в Донецкой области.
- На спутниковых снимках была найдена еще одна братская могила близ Мариуполя, в которой могут быть похоронены не менее 1000 мирных жителей.