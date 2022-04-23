Данілов порадив "покидькам із ОПЗЖ" тихо піти з Ради, поки їх не винесли
Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов закликав членів колишньої ОПЗЖ, не перейменовуватися і підлаштовуватися, а вибачитися перед українцями і піти з парламенту, "поки не винесли".
Джерело: Данілов в ефірі національного телемарафону 23 квітня
Пряма мова: "Ось зараз дуже дивна подія сталася у Верховній Раді. Партія, яка привела війну до нашої країни, яка постійно… всі 8 років її члени казали, що "ми - брати, любов-дружба-жвачка, Москва - це наше все", вони зараз перейменувалися в іншу якусь інституцію. І ці покидьки вважають, що вони мають знаходитися в нашій Верховній Раді.
Та вони мають тихо-спокійно звідти піти. Вони не мають чекати народного трибуналу. Вони не розуміють, що хлопці на передовій їм не вибачать... Цим людям, які закликали сюди Путіна на всіх наших телеканалах. Коли всі ці бойки, шуфричі та інша мерзота казала: з Путіним треба дружити, він хороший, це наш сусід, він нам дасть дешевий газ…
Їм треба піти дуже швидко з Верховної Ради, бо наші війська їх звідти винесуть вперед ногами і не факт, що живими".
Деталі: На зауваження журналістів, чи є якийсь легітимний спосіб усунути таку політсилу з парламенту, Данілов сказав, "якщо чекати законодавчий механізм, то не дочекаємось".
Секретар РНБО ще раз закликав нардепів ексОПЗЖ "вибачитись за все що зробити і тихенько піти".
Передісторія:
- У березні Рада нацбезпеки та оборони призупинила діяльність в Україні партій, які мають зв’язки з Російською Федерацією. А саме: "Опозиційної платформи – За життя", "Партії Шарія", "Наші", "Опозиційного блоку", "Лівої опозиції", "Союзу лівих сил", "Держави", "Прогресивної соціалістичної партії України", "Соціалістичної партії України", партії "Соціалісти" та "Блоку Володимира Сальдо".
- 14 квітня фракція проросійської "Опозиційної платформи – За життя" припинила роботу в парламенті
- 1 квітня парламент прийняв у першому читанні законопроєкт про заборону політичних партій, які виправдовують чи заперечують збройну агресію Росії проти України.
- 25 народних депутати від фракції "Опозиційна платформа – За життя", чию діяльність призупинила РНБО, створили свою депутатську групу і назвали її "Платформа за життя та мир".
- Перший віце-спікер Верховної Ради Олександр Корнієнко вважає, що на найближчих виборах українці покажуть своє ставлення до новоствореної депутатської групи. За його словами "які літери не бери, одне слово виходить".