Данилов посоветовал "подонкам из ОПЗЖ" тихонько уйти из Рады, пока их не вынесли

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов призвал членов бывшей ОПЗЖ, не переименовываться и подстраиваться, а принести извинения перед украинцами и уйти из парламента, "пока не вынесли".

Источник: Данилов в эфире национального телемарафона 23 апреля

Прямая речь: "Вот сейчас очень странное событие произошло в Верховной Раде. Партия, которая привела войну в нашу страну, которая постоянно… все 8 лет ее члены говорили, что "мы - братья, любовь-дружба-жвачка, Москва - это наше все ", они сейчас переименовались в другой какой-то институт. И эти подонки считают, что они должны находиться в нашей Верховной Раде.

Они должны тихо-спокойно уйти. Они не должны ждать народного трибунала. Они не понимают, что парни на передовой им не простят... Этим людям, призывающим сюда Путина на всех наших телеканалах. Когда все эти бойко, шуфричи и прочая мразь говорила: с Путиным надо дружить, он хороший, это наш сосед, он нам даст дешевый газ…

Им нужно уйти очень быстро из Верховной Рады, потому что наши войска их оттуда вынесут вперед ногами и не факт, что живыми".

Детали: Замечания журналистов, есть ли какой-то легитимный способ устранить такую ​​политсилу из парламента, Данилов сказал, "если ждать законодательный механизм, то не дождемся".

Секретарь СНБО еще раз призвал нардепов экс-ОПЗЖ "извиниться за все, что они сделали и тихонько уйти".

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: