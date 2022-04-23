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Данилов посоветовал "подонкам из ОПЗЖ" тихонько уйти из Рады, пока их не вынесли

Валентина РоманенкоСуббота, 23 апреля 2022, 19:47
Алексей Данилов

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов призвал членов бывшей ОПЗЖ, не переименовываться и подстраиваться, а принести извинения перед украинцами и уйти из парламента, "пока не вынесли".

Источник: Данилов в эфире национального телемарафона 23 апреля

Прямая речь: "Вот сейчас очень странное событие произошло в Верховной Раде. Партия, которая привела войну в нашу страну, которая постоянно… все 8 лет ее члены говорили, что "мы - братья, любовь-дружба-жвачка, Москва - это наше все ", они сейчас переименовались в другой какой-то институт. И эти подонки считают, что они должны находиться в нашей Верховной Раде.

Они должны тихо-спокойно уйти. Они не должны ждать народного трибунала. Они не понимают, что парни на передовой им не простят... Этим людям, призывающим сюда Путина на всех наших телеканалах. Когда все эти бойко, шуфричи и прочая мразь говорила: с Путиным надо дружить, он хороший, это наш сосед, он нам даст дешевый газ…

Им нужно уйти очень быстро из Верховной Рады, потому что наши войска их оттуда вынесут вперед ногами и не факт, что живыми".

Детали: Замечания журналистов, есть ли какой-то легитимный способ устранить такую ​​политсилу из парламента, Данилов сказал, "если ждать законодательный механизм, то не дождемся".

Секретарь СНБО еще раз призвал нардепов экс-ОПЗЖ "извиниться за все, что они сделали и тихонько уйти".

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Предыстория:

  • В марте Совет нацбезопасности и обороны приостанавил деятельность в Украине партий, имеющих связи с Российской Федерацией. А именно: "Оппозиционной платформы – За жизнь", "Партии Шария", "Наши", "Оппозиционного блока", "Левой оппозиции", "Союза левых сил", "Государства", "Прогрессивной социалистической партии Украины", "Социалистической партии Украина", партии "Социалисты" и "Блока Владимира Сальдо".
  • 14 апреля фракция пророссийской "Оппозиционной платформы – За жизнь" прекратила работу в парламенте.
  • 1 апреля парламент принял в первом чтении законопроект о запрете политических партий, оправдывающих или отрицающих вооруженную агрессию России против Украины.
  • 25 народных депутатов от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь", чью деятельность приостановила СНБО, создали свою депутатскую группу и назвали ее "Платформа за жизнь и мир".
  • Первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко считает, что на ближайших выборах украинцы покажут свое отношение к новой депутатской группе. По его словам, "какие буквы не бери, одно слово получается".

Темы: ОПЗЖВерховная РадаДанилов
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