Генсек ООН перед поездкой к ​​Путину посетил Эрдогана

генсек оон антониу гутерреш и турецкий президент реджеп тайип эрдоган в президентском комплексе в анкаре 25 апреля. фото: getty images

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш перед визитом в Москву провел официальные переговоры с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре.

Источник: турецкое государственное новостное агентство "Анадолу" со ссылкой на пресс-службу президента Турции

Детали: Эрдоган обсудил с Гутеррешем переговоры между Украиной и РФ, к которым привлекли Турцию в качестве посредника.

Он подчеркнул, что этот "трек" переговоров, который предлагают в дальнейшем вести в Турции, является наиболее успешным путем достижения мира в Украине.

Турецкий президент выразил надежду, что стороны смогут достичь разумного дипломатического решения для прекращения войны.

Гутерреш, по словам пресс-службы Эрдогана, поблагодарил Турцию за ее роль в организации переговоров.

Собеседники подняли также вопросы гуманитарной помощи и безопасной эвакуации гражданского населения из зоны боевых действий.

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Разговор Эрдогана и Гутерреша длился полтора часа.

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