Генсек ООН перед поездкой к Путину посетил Эрдогана
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш перед визитом в Москву провел официальные переговоры с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре.
Источник: турецкое государственное новостное агентство "Анадолу" со ссылкой на пресс-службу президента Турции
Детали: Эрдоган обсудил с Гутеррешем переговоры между Украиной и РФ, к которым привлекли Турцию в качестве посредника.
Он подчеркнул, что этот "трек" переговоров, который предлагают в дальнейшем вести в Турции, является наиболее успешным путем достижения мира в Украине.
Турецкий президент выразил надежду, что стороны смогут достичь разумного дипломатического решения для прекращения войны.
Гутерреш, по словам пресс-службы Эрдогана, поблагодарил Турцию за ее роль в организации переговоров.
Собеседники подняли также вопросы гуманитарной помощи и безопасной эвакуации гражданского населения из зоны боевых действий.
Разговор Эрдогана и Гутерреша длился полтора часа.
Предыстория:
- Гутерреш во вторник 26 апреля едет в Москву для переговоров с российским президентом Путиным по поводу прекращения войны в Украине, а затем в четверг 28 апреля хочет встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.
- 24 апреля Эрдоган позвонил по телефону президенту Зеленскому, чтобы обсудить вопросы гарантий безопасности для Украины, возможное продолжение переговоров с Россией и эвакуацию заблокированных украинских военных и гражданских лиц.
- Гутерреш также встретился с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в воскресенье 24 апреля, обсудив ситуацию в Мариуполе и Херсоне.
- 19 апреля генсек ООН выступил с призывом к четырехдневной гуманитарной паузе на Страстную неделю, начиная со Страстного четверга и Пасхи в воскресенье 24 апреля, чтобы открыть ряд коридоров для эвакуации. Однако Россия на Пасху продолжала совершать артиллерийские обстрелы и воздушные атаки на украинские города, в частности, на территории "Азовстали" в Мариуполе.
- Министр обороны Алексей Резников обвинил ООН в небрежном отношении к российской войне и убийству невинных украинцев российскими оккупантами, ведь, по его мнению, Организация игнорирует преступления России из-за того, что у нее ядерное оружие.