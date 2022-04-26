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Лавров про пропозицію спецпереговорів у Маріуполі: Театральний жест

Ірина БалачукВівторок, 26 квітня 2022, 15:40
Лавров про пропозицію спецпереговорів у Маріуполі: Театральний жест
Сергій Лавров. Фото РИА Новости

Глава МЗС РФ Сергій Лавров назвав "театральним жестом" бажання України проводити спецпереговори в Маріуполі та заявив, що Росія досі чекає відповіді на свої пропозиції, нібито передані Києву ще 10 днів тому.

Джерело: Лавров на спільній із генсекретарем ООН Антоніу Гутеррішем пресконференції в Москві 26 квітня

Пряма мова Лаврова: "Я чув про таку театрально презентовану пропозицію української команди – тієї команди, яка з нашими переговорниками спілкувалася і в Білорусі, і в Туреччині, і потім по відеоконференції – провести чергове засідання у Маріуполі просто біля стін "Азовсталі". Що можу сказати? Театральний жест".

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Деталі: За словами Лаврова, українці таким чином "хотіли ще одну якусь слізну сцену поставити".

"Якщо йдеться про серйозну налаштованість на роботу в рамках переговорів, то краще б вони відповіли на наші пропозиції, які вже більше 10 днів перебувають на їхньому боці, і про які, як з'ясувалося, Зеленський навіть не чув", – підсумував Лавров.

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Теми: ЛавровМаріупольпереговори
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