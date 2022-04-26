Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Лавров про пропозицію спецпереговорів у Маріуполі: Театральний жест

Ірина БалачукВівторок, 26 квітня 2022, 15:40
Сергій Лавров. Фото РИА Новости

Глава МЗС РФ Сергій Лавров назвав "театральним жестом" бажання України проводити спецпереговори в Маріуполі та заявив, що Росія досі чекає відповіді на свої пропозиції, нібито передані Києву ще 10 днів тому.

Джерело: Лавров на спільній із генсекретарем ООН Антоніу Гутеррішем пресконференції в Москві 26 квітня

Пряма мова Лаврова: "Я чув про таку театрально презентовану пропозицію української команди – тієї команди, яка з нашими переговорниками спілкувалася і в Білорусі, і в Туреччині, і потім по відеоконференції – провести чергове засідання у Маріуполі просто біля стін "Азовсталі". Що можу сказати? Театральний жест".

Деталі: За словами Лаврова, українці таким чином "хотіли ще одну якусь слізну сцену поставити".

"Якщо йдеться про серйозну налаштованість на роботу в рамках переговорів, то краще б вони відповіли на наші пропозиції, які вже більше 10 днів перебувають на їхньому боці, і про які, як з'ясувалося, Зеленський навіть не чув", – підсумував Лавров.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ЛавровМаріупольпереговори
Головне сьогодні

Путін погрожує "блискавичними ударами" тим, хто захоче втрутитися у війну

В Україні зареєстрували представництво Starlink

Єврокомісія запропонувала скасувати на рік всі мита і квоти на експорт з України до ЄС

Зеленського запросили на саміт G20, де може бути Путін

Пєсков: Про обмін Медведчука на українських військових не йдеться

фотоДБР проводить обшуки у братів Медведчука та Козака

Усі новини...
Лавров
Кулеба про погрози Лаврова: Москва відчуває поразку в Україні
Лавров натякнув, що війна закінчиться підписанням договору, але є умова
Ядерна війна: Лавров заявив, що "ризик реальний"
Останні новини
18:02
НБУ у квітні "надрукував" 50 мільярдів гривень
17:56
Лукашенко зрозумів, що Росія опозорилась – білоруський опозиціонер Сергій Бульба
17:55
"Хочу дати їм стабільність": Камбербетч розказав про українських біженців, які в нього житимуть
17:52
ВР пропонують позбавити мандатів Медведчука і Рабіновича
17:45
ЄС зробив перший крок до скорочення фінансування Угорщини за корупцію
17:39
відеоЗа прикладом Дюнкерка: бійці Маріуполя просять про процедуру, на яку навіть Гітлер у 1940-му погодився
17:25
Глава та 418 депутатів Держдуми РФ отримали підозри від прокуратури України
17:16
Міноборони Британії повідомило про обсяг нелетальної допомоги, наданої Україні
17:11
Росія очікує падіння видобутку нафти до 17% у 2022 році
17:05
"Порошенку можуть заборонити йти в президенти" – аналіз законопроєкту
Усі новини...