Лавров про пропозицію спецпереговорів у Маріуполі: Театральний жест

Глава МЗС РФ Сергій Лавров назвав "театральним жестом" бажання України проводити спецпереговори в Маріуполі та заявив, що Росія досі чекає відповіді на свої пропозиції, нібито передані Києву ще 10 днів тому.

Джерело: Лавров на спільній із генсекретарем ООН Антоніу Гутеррішем пресконференції в Москві 26 квітня

Пряма мова Лаврова: "Я чув про таку театрально презентовану пропозицію української команди – тієї команди, яка з нашими переговорниками спілкувалася і в Білорусі, і в Туреччині, і потім по відеоконференції – провести чергове засідання у Маріуполі просто біля стін "Азовсталі". Що можу сказати? Театральний жест".

Деталі: За словами Лаврова, українці таким чином "хотіли ще одну якусь слізну сцену поставити".

"Якщо йдеться про серйозну налаштованість на роботу в рамках переговорів, то краще б вони відповіли на наші пропозиції, які вже більше 10 днів перебувають на їхньому боці, і про які, як з'ясувалося, Зеленський навіть не чув", – підсумував Лавров.

Передісторія:

20 квітня представники української делегації на переговорах з РФ нардеп Давид Арахамія та радник голови ОП Михайло Подоляк підтвердили, що готові вирушити у Маріуполь для переговорів з російською стороною, але РФ досі не відповіла на цю пропозицію.

24 квітня Подоляк заявив, що російські війська без упину атакують маріупольський завод "Азовсталь", у підземеллях якого перебувають українські захисники та мирні жителі, і запропонував РФ спеціальні переговори.

21 квітня міністр оборони РФ Сергій Шойгу набрехав президентові країни-агресора Володимиру Путіну про "звільнення Маріуполя", але потім додав, що у місті залишаються "понад дві тисячі" українських захисників.

Згодом так званий "глава ДНР" Денис Пушилін заснував "медаль" "За визволення Маріуполя", на ній вказна дата 21 квітня.

Маріуполь із 1 березня перебуває в облозі. Але захисники Маріуполя чинять героїчний спротив ворогу. Попри те, що "азовці" і морпіхи перебувають у дуже скрутному становищі, вони продовжують знищувати ворожу техніку і живу силу окупантів.