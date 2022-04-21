"Азов" зумів знищити 3 танки і 2 БТР окупантів у Маріуполі
Четвер, 21 квітня 2022, 11:10
Попри дуже складну ситуацію у Маріуполі захисники міста за дві доби зуміли знищити 3 танки та 2 БМП та БТР російських окупантів.
Джерело: полк "Азов" у Telegram
Дослівно "Азов": "Не зважаючи на надскладну ситуацію, полк "Азов" за останні дві доби знищив: 3 танки, 2 БМП та БТР".
Що було раніше: 21 квітня міністр оборони РФ Сергій Шойгу наплів президенту країни-агресора Володимиру Путіну про "звільнення Маріуполя", але потім додав, що у місті залишаються "понад дві тисячі" українських захисників.
Передісторія:
- Маріуполь із 1 березня перебуває в облозі. 12 квітня частина морських піхотинців змогла прорватися з заводу імені Ілліча до представників полку "Азов" на заводі "Азовсталь", частина ж потрапила в полон.
- Російська армія завдає ударів по "Азовсталі" надважкими авіабомбами. 19 квітня заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар ("Калина") повідомив, що завод "Азовсталь" знищений практично повністю, бійці витягують людей із-під завалів.
- 19 квітня Міноборони Росії щонайменше втретє запропонувало українським захисникам, які перебувають на "Азовсталі", скласти зброю та здатися.
- Командир 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ Сергій Волинський (Волина) закликав іноземні держави терміново провести "екстракцію" з Маріуполя – вивезти кілька сотень військових і цивільних з "Азовсталі" у безпечне місце, аби врятувати від росіян.
- 20 квітня стало відомо, що морпіхи та "Азов" врятували пів тисячі бійців із порту Маріуполя.