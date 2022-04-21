"Азов" зумів знищити 3 танки і 2 БТР окупантів у Маріуполі

Скриншот з відео "Азова". На скріншоті момент влучання захисником у ворожу машину

Попри дуже складну ситуацію у Маріуполі захисники міста за дві доби зуміли знищити 3 танки та 2 БМП та БТР російських окупантів.

Джерело: полк "Азов" у Telegram

Дослівно "Азов": "Не зважаючи на надскладну ситуацію, полк "Азов" за останні дві доби знищив: 3 танки, 2 БМП та БТР".

Реклама:

Що було раніше: 21 квітня міністр оборони РФ Сергій Шойгу наплів президенту країни-агресора Володимиру Путіну про "звільнення Маріуполя", але потім додав, що у місті залишаються "понад дві тисячі" українських захисників.

Передісторія: