Лавров о предложении спецпереговоров в Мариуполе: Театральный жест

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал "театральным жестом" желание Украины проводить спецпереговоры в Мариуполе и заявил, что Россия до сих пор ждет ответа на свои предложения, якобы переданные Киеву еще 10 дней назад.

Источник: Лавров на совместной с генсекретарем ООН Антониу Гутерришем пресс-конференции в Москве 26 апреля

Прямая речь Лаврова: "Я слышал про такое театрально презентованное предложение украинской команды – той команды, которая с нашими переговорщиками общалась и в Беларуси, и в Турции, и потом по видеоконференции – провести очередное заседание в Мариуполе прямо у стен "Азовстали". Ну что могу сказать? Театральный жест".

Детали: По словам Лаврова, украинцы таким образом "хотели еще одну какую-то душераздирающую сцену поставить".

"Если идет речь о серьезном настрое на работу в рамка переговоров, то лучше бы они ответили на наши предложения, которые уже больше 10 дней находятся на их стороне, и о которых, как выяснилось Зеленский даже не слышал", – подытожил Лавров.

Предыстория:

20 апреля представители украинской делегации на переговорах с РФ нардеп Давид Арахамия и советник главы ОП Михаил Подоляк подтвердили, что готовы отправиться в Мариуполь для переговоров с российской стороной, но РФ до сих пор не ответила на это предложение.

24 апреля Подоляк заявил, что российские войска непрерывно атакуют мариупольский завод "Азовсталь", в подземельях которого находятся украинские защитники и мирные жители, и предложил РФ специальные переговоры.

21 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу наврал президенту страны-агрессора Владимиру Путину об "освобождении Мариуполя", но потом добавил, что в городе остаются "более двух тысяч" украинских защитников.

Позже так называемый "глава ДНР" Денис Пушилин учредил "медаль" "За освобождение Мариуполя", на ней указана дата 21 апреля.

Мариуполь с 1 марта находится в осаде. Но защитники Мариуполя оказывают героическое сопротивление врагу. Несмотря на то, что "азовцы" и морпехи находятся в очень тяжелом положении, они продолжают уничтожать вражескую технику и живую силу оккупнатов.