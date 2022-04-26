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Лавров о предложении спецпереговоров в Мариуполе: Театральный жест

Ирина БалачукВторник, 26 апреля 2022, 15:40
Сергей Лавров. Фото РИА Новости

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал "театральным жестом" желание Украины проводить спецпереговоры в Мариуполе и заявил, что Россия до сих пор ждет ответа на свои предложения, якобы переданные Киеву еще 10 дней назад.

Источник: Лавров на совместной с генсекретарем ООН Антониу Гутерришем пресс-конференции в Москве 26 апреля

Прямая речь Лаврова: "Я слышал про такое театрально презентованное предложение украинской команды – той команды, которая с нашими переговорщиками общалась и в Беларуси, и в Турции, и потом по видеоконференции – провести очередное заседание в Мариуполе прямо у стен "Азовстали". Ну что могу сказать? Театральный жест".

Детали: По словам Лаврова, украинцы таким образом "хотели еще одну какую-то душераздирающую сцену поставить".  

"Если идет речь о серьезном настрое на работу в рамка переговоров, то лучше бы они ответили на наши предложения, которые уже больше 10 дней находятся на их стороне, и о которых, как выяснилось Зеленский даже не слышал", – подытожил Лавров.  

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Темы: ЛавровМариупольпереговоры
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