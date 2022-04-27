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Бійці у Маріуполі почуваються зрадженими, країна не має кидати своїх героїв – захисниця міста

Альона Мазуренко Середа, 27 квітня 2022, 00:43
Бійці у Маріуполі почуваються зрадженими, країна не має кидати своїх героїв – захисниця міста
фото: ФБ Карпиленко

Українські бійці у шпиталі на "Азовсталі" мали б шанс вижити, якби їх евакуювали, вони відчувають себе зрадженими за свою відданість країні.

Джерело: українська захисниця Валерія Карпиленко

Пряма мова: "Медикам складно працювати під обстрілами. Росіяни цілеспрямовано били з самого початку по машинам медичної допомоги.

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І госпіталь в облозі працює в жахливих умовах під постійними обстрілами російської авіації і артилерії.

Умови для проведення операцій, можна сказати, середньовічні. Лікарям доводиться оперувати зчаста в світлі звичайного налобного ліхтаря.

Лікарів і медсестер не вистачає, працюють вони цілодобово, серед них вже є і "трьохсоті", і "двохсоті".

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Медикаментів також не вистачає, навіть знеболювальних, препаратів для наркозу, антибіотиків. Через це навіть після успішної операції поранені мають високий ризик померти від сепсисів, гангрени.

Не вистачає і продуктів харчування для поранених воїнів, не вистачає води. В наш польовий шпиталь бійців привозять і з відірваними кінцівками, і з осколковими, кульовими пораненнями. Оперують, власне, в тих умовах, які ви бачите на фото. Багатьом допомогти немає можливості за таких умов.

Поранені бійці мали б шанси вижити, але для цього потрібна евакуація. Деякі просто вмирають, тому що не мають можливості потрапити на "велику" землю.

Хочеться додати слова нашого медика, що багато хто з бійців відчуває себе дійсно зрадженими за свою відданість. Так не має бути. Країна не має кидати своїх героїв".

Деталі: Військова повідомила, що поранені українські бійці лежать на підлозі, ті, що з однією рукою, приносять води лежачим.

Захисники міста лежать і слухають, як по будівлі стріляють і скидають бомби з літаків та думають, як там їхні побратими.

Пряма мова: "Вони заслужили догляд після поранення, а медики встигають лише різати та зашивати, різати та зашивати".

Що було раніше: Міська рада Маріуполя поділилася моторошними кадрами госпіталю на "Азовсталі", де не вистачає медикаментів та антисанітарія.

На заводі переховуються щонайменше 2 тисячі цивільних - вони потребують негайної евакуації.

Передісторія:

  • Раніше українська розвідка заявила, що має дані, що російська влада планує кинути підрозділи росгвардії та ФСБ для штурму позицій українських захисників на "Азовсталі".
  • Українські бійці повідомили, що за ніч на 26 квітня по "Азовсталі" було здійснено 35 авіаударів, постраждали цивільні, вони знаходяться під завалами.
  • На зустрічі із Путіним міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив нібито Маріуполь взяли під контроль окупанти, а потім додав, що "Азовсталь" контролюють українські захисники. Путін на камеру сказав, що не треба штурмувати завод, але після цього обстріли "Азовсталі" лише посилилися.
  • Президент Володимир Зеленський повідомив, що українським силам поки що бракує засобів для проведення військової операції з деблокування Маріуполя.
  • 23 квітня полк "Азов" виклав у мережу першу частину відео з підвалів комбінату "Азовсталь" у заблокованому ворогом Маріуполі, на ньому були діти, які ховаться від російських бомб.
  • 24 квітня "азовці" показали нове відео з підземелля "Азовсталі". На ньому жінки, які ховаються з дітьми у сховищі, говорили, що запасів води та їжі у них залишилося на лічені дні.

Теми: Азов Маріупольвійна
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