Бійці у Маріуполі почуваються зрадженими, країна не має кидати своїх героїв – захисниця міста

Українські бійці у шпиталі на "Азовсталі" мали б шанс вижити, якби їх евакуювали, вони відчувають себе зрадженими за свою відданість країні.

Джерело: українська захисниця Валерія Карпиленко

Пряма мова: "Медикам складно працювати під обстрілами. Росіяни цілеспрямовано били з самого початку по машинам медичної допомоги.

І госпіталь в облозі працює в жахливих умовах під постійними обстрілами російської авіації і артилерії.

Умови для проведення операцій, можна сказати, середньовічні. Лікарям доводиться оперувати зчаста в світлі звичайного налобного ліхтаря.

Лікарів і медсестер не вистачає, працюють вони цілодобово, серед них вже є і "трьохсоті", і "двохсоті".

Медикаментів також не вистачає, навіть знеболювальних, препаратів для наркозу, антибіотиків. Через це навіть після успішної операції поранені мають високий ризик померти від сепсисів, гангрени.

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Не вистачає і продуктів харчування для поранених воїнів, не вистачає води. В наш польовий шпиталь бійців привозять і з відірваними кінцівками, і з осколковими, кульовими пораненнями. Оперують, власне, в тих умовах, які ви бачите на фото. Багатьом допомогти немає можливості за таких умов.

Поранені бійці мали б шанси вижити, але для цього потрібна евакуація. Деякі просто вмирають, тому що не мають можливості потрапити на "велику" землю.

Хочеться додати слова нашого медика, що багато хто з бійців відчуває себе дійсно зрадженими за свою відданість. Так не має бути. Країна не має кидати своїх героїв".

Деталі: Військова повідомила, що поранені українські бійці лежать на підлозі, ті, що з однією рукою, приносять води лежачим.

Захисники міста лежать і слухають, як по будівлі стріляють і скидають бомби з літаків та думають, як там їхні побратими.

Пряма мова: "Вони заслужили догляд після поранення, а медики встигають лише різати та зашивати, різати та зашивати".

Що було раніше: Міська рада Маріуполя поділилася моторошними кадрами госпіталю на "Азовсталі", де не вистачає медикаментів та антисанітарія.

На заводі переховуються щонайменше 2 тисячі цивільних - вони потребують негайної евакуації.

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