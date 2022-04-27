Бійці у Маріуполі почуваються зрадженими, країна не має кидати своїх героїв – захисниця міста
Українські бійці у шпиталі на "Азовсталі" мали б шанс вижити, якби їх евакуювали, вони відчувають себе зрадженими за свою відданість країні.
Джерело: українська захисниця Валерія Карпиленко
Пряма мова: "Медикам складно працювати під обстрілами. Росіяни цілеспрямовано били з самого початку по машинам медичної допомоги.
І госпіталь в облозі працює в жахливих умовах під постійними обстрілами російської авіації і артилерії.
Умови для проведення операцій, можна сказати, середньовічні. Лікарям доводиться оперувати зчаста в світлі звичайного налобного ліхтаря.
Лікарів і медсестер не вистачає, працюють вони цілодобово, серед них вже є і "трьохсоті", і "двохсоті".
Медикаментів також не вистачає, навіть знеболювальних, препаратів для наркозу, антибіотиків. Через це навіть після успішної операції поранені мають високий ризик померти від сепсисів, гангрени.
Не вистачає і продуктів харчування для поранених воїнів, не вистачає води. В наш польовий шпиталь бійців привозять і з відірваними кінцівками, і з осколковими, кульовими пораненнями. Оперують, власне, в тих умовах, які ви бачите на фото. Багатьом допомогти немає можливості за таких умов.
Поранені бійці мали б шанси вижити, але для цього потрібна евакуація. Деякі просто вмирають, тому що не мають можливості потрапити на "велику" землю.
Хочеться додати слова нашого медика, що багато хто з бійців відчуває себе дійсно зрадженими за свою відданість. Так не має бути. Країна не має кидати своїх героїв".
Деталі: Військова повідомила, що поранені українські бійці лежать на підлозі, ті, що з однією рукою, приносять води лежачим.
Захисники міста лежать і слухають, як по будівлі стріляють і скидають бомби з літаків та думають, як там їхні побратими.
Пряма мова: "Вони заслужили догляд після поранення, а медики встигають лише різати та зашивати, різати та зашивати".
Що було раніше: Міська рада Маріуполя поділилася моторошними кадрами госпіталю на "Азовсталі", де не вистачає медикаментів та антисанітарія.
На заводі переховуються щонайменше 2 тисячі цивільних - вони потребують негайної евакуації.
Передісторія:
- Раніше українська розвідка заявила, що має дані, що російська влада планує кинути підрозділи росгвардії та ФСБ для штурму позицій українських захисників на "Азовсталі".
- Українські бійці повідомили, що за ніч на 26 квітня по "Азовсталі" було здійснено 35 авіаударів, постраждали цивільні, вони знаходяться під завалами.
- На зустрічі із Путіним міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив нібито Маріуполь взяли під контроль окупанти, а потім додав, що "Азовсталь" контролюють українські захисники. Путін на камеру сказав, що не треба штурмувати завод, але після цього обстріли "Азовсталі" лише посилилися.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що українським силам поки що бракує засобів для проведення військової операції з деблокування Маріуполя.
- 23 квітня полк "Азов" виклав у мережу першу частину відео з підвалів комбінату "Азовсталь" у заблокованому ворогом Маріуполі, на ньому були діти, які ховаться від російських бомб.
- 24 квітня "азовці" показали нове відео з підземелля "Азовсталі". На ньому жінки, які ховаються з дітьми у сховищі, говорили, що запасів води та їжі у них залишилося на лічені дні.