Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Бійці у Маріуполі почуваються зрадженими, країна не має кидати своїх героїв – захисниця міста

Мазуренко Альона Середа, 27 квітня 2022, 00:43
фото: ФБ Карпиленко

Українські бійці у шпиталі на "Азовсталі" мали б шанс вижити, якби їх евакуювали, вони відчувають себе зрадженими за свою відданість країні.

Джерело: українська захисниця Валерія Карпиленко

Пряма мова: "Медикам складно працювати під обстрілами. Росіяни цілеспрямовано били з самого початку по машинам медичної допомоги.

І госпіталь в облозі працює в жахливих умовах під постійними обстрілами російської авіації і артилерії.

Умови для проведення операцій, можна сказати, середньовічні. Лікарям доводиться оперувати зчаста в світлі звичайного налобного ліхтаря.

Лікарів і медсестер не вистачає, працюють вони цілодобово, серед них вже є і "трьохсоті", і "двохсоті".

Медикаментів також не вистачає, навіть знеболювальних, препаратів для наркозу, антибіотиків. Через це навіть після успішної операції поранені мають високий ризик померти від сепсисів, гангрени.

ВІДЕО ДНЯ

Не вистачає і продуктів харчування для поранених воїнів, не вистачає води. В наш польовий шпиталь бійців привозять і з відірваними кінцівками, і з осколковими, кульовими пораненнями. Оперують, власне, в тих умовах, які ви бачите на фото. Багатьом допомогти немає можливості за таких умов.

Поранені бійці мали б шанси вижити, але для цього потрібна евакуація. Деякі просто вмирають, тому що не мають можливості потрапити на "велику" землю.

Хочеться додати слова нашого медика, що багато хто з бійців відчуває себе дійсно зрадженими за свою відданість. Так не має бути. Країна не має кидати своїх героїв".

Деталі: Військова повідомила, що поранені українські бійці лежать на підлозі, ті, що з однією рукою, приносять води лежачим.

Захисники міста лежать і слухають, як по будівлі стріляють і скидають бомби з літаків та думають, як там їхні побратими.

Пряма мова: "Вони заслужили догляд після поранення, а медики встигають лише різати та зашивати, різати та зашивати".

Що було раніше: Міська рада Маріуполя поділилася моторошними кадрами госпіталю на "Азовсталі", де не вистачає медикаментів та антисанітарія.

На заводі переховуються щонайменше 2 тисячі цивільних - вони потребують негайної евакуації.

Передісторія:

  • Раніше українська розвідка заявила, що має дані, що російська влада планує кинути підрозділи росгвардії та ФСБ для штурму позицій українських захисників на "Азовсталі".
  • Українські бійці повідомили, що за ніч на 26 квітня по "Азовсталі" було здійснено 35 авіаударів, постраждали цивільні, вони знаходяться під завалами.
  • На зустрічі із Путіним міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив нібито Маріуполь взяли під контроль окупанти, а потім додав, що "Азовсталь" контролюють українські захисники. Путін на камеру сказав, що не треба штурмувати завод, але після цього обстріли "Азовсталі" лише посилилися.
  • Президент Володимир Зеленський повідомив, що українським силам поки що бракує засобів для проведення військової операції з деблокування Маріуполя.
  • 23 квітня полк "Азов" виклав у мережу першу частину відео з підвалів комбінату "Азовсталь" у заблокованому ворогом Маріуполі, на ньому були діти, які ховаться від російських бомб.
  • 24 квітня "азовці" показали нове відео з підземелля "Азовсталі". На ньому жінки, які ховаються з дітьми у сховищі, говорили, що запасів води та їжі у них залишилося на лічені дні.

Теми: Азов Маріупольвійна
Головне сьогодні

У Херсоні росіяни розігнали мітинг за Україну – четверо постраждалих

Зеленський та Путін можуть зустрітися найближчими днями – міністр оборони Туреччини

В ОП після зустрічі міністрів оборони повідомили "погані новини для РФ"

У Придністров'ї заявили, що з України стріляли в бік складів із російською зброєю

Пентагон створив у Німеччині центр контролю за військовою допомогою Україні

Ворог перекинув дві БТГр з Росії в Ізюм і окупував 3 населені пункти – зведення штабу

Усі новини...
Азов
З'явилось відео перших хвилин після бомбардування драмтеатру у Маріуполі: нівелює фейк про "Азов"
Міськрада поділилася моторошними кадрами госпіталю на "Азовсталі": потрібна негайна евакуація 
Генсек ООН: Путін згоден на участь ООН та Червоного Хреста в евакуації з "Азовсталі"
Останні новини
14:12
Українська влада достроково завершує навчальний процес в окупований районах Запорізької області
14:09
Роботу у Польщі знайшли 80 тисяч українських біженців
14:02
Пєсков: Про обмін Медведчука на українських військових не йдеться
14:02
У Британії сестри-дошкільнята заробили майже 16 тисяч гривень для українських біженців
14:02
Хроніка війни в Україні. 63-й день ОНЛАЙН
13:57
ОновленоУ сервісах оператора "Київстар" стався збій
13:55
Байден офіційно запропонував кандидатуру посла США в Україні
13:52
У Visa порахували втрати від припинення роботи в РФ
13:51
Що робити, якщо близька людина зникла під час бойових дій чи в окупації – інструкція
13:42
ОП: Час та контекст зустрічі Зеленського і Путіна поки що не визначені
Усі новини...