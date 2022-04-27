Бойцы в Мариуполе чувствуют себя преданными, страна не должна бросать своих героев – защитница города

Украинские бойцы в госпитале на "Азовстали" имели бы шанс выжить, если бы их эвакуировали, они чувствуют себя преданными из-за своей преданности стране.

Источник: украинская защитница Валерия Карпиленко

Прямая речь: "Медикам сложно работать под обстрелами. Россияне целенаправленно бьют с самого начала по машинам медицинской помощи.

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И госпиталь в осаде работает в ужасающих условиях под постоянными обстрелами российской авиации и артиллерии.

Условия проведения операций, можно сказать, средневековые. Врачам приходится оперировать отчасти в свете обычного налобного фонаря.

Врачей и медсестер не хватает, работают они круглосуточно, среди них уже есть и "трехсотые", и "двухсотые".

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Медикаментов также не хватает даже обезболивающих препаратов для наркоза, антибиотиков. Поэтому даже после успешной операции раненые имеют высокий риск умереть от сепсисов, гангрены.

Не хватает и продуктов питания для раненых воинов, не хватает воды. В наш полевой госпиталь бойцов привозят и с оторванными конечностями, и с осколочными, пулевыми ранениями. Оперируют собственно в тех условиях, которые вы видите на фото. Многим помочь нет возможности в таких условиях.

Раненые бойцы имели бы шансы выжить, но для этого нужна эвакуация. Некоторые просто умирают, потому что не имеют возможности попасть на "большую" землю.

Хочется добавить слова нашего медика, что многие бойцы чувствуют себя действительно преданными из-за своей преданности стране. Так не должно быть. Страна не должна бросать своих героев".

Детали: Военная сообщила, что раненые украинские бойцы лежат на полу, те, что с одной рукой, приносят воды лежащим.

Защитники города лежат и слушают, как по зданию стреляют и сбрасывают бомбы с самолетов и думают, как там их собратья.

Прямая речь: "Они заслужили уход после ранения, а медики успевают только резать и зашивать, резать и зашивать".

Что было раньше: Городской совет Мариуполя поделился жуткими кадрами госпиталя на "Азовстали", где не хватает медикаментов и антисанитария.

На заводе скрываются не менее 2 тысяч гражданских - они нуждаются в немедленной эвакуации.

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