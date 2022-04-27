Радник мера опублікував нове відео боїв у Маріуполі, яких, за словами Путіна, там нема

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко опублікував нове відео обстрілу та бою у місті, хоча російська влада запевняє, що "там нема бойових дій".

Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram

Дослівно: "Спостерігаю, як після заяви Путіна про "там нема бойових дій" та "штурм відбій" пропагандисти перестали публіковати відео штурму або боїв в Маріуполі. Ну як перестали - перестали казати правду про дату.

Тепер в тренді "це відео зняте до того, як Азовсталь було повністю заблоковано".

Ось відео яке з’явилось сьогодні. З вказаним приписом".

Деталі: За словами радника міського голови, 26 квітня окупанти закрили територію Лівобережного району міста через вуличні бої.

Крім того, на відео техніка окупантів з позначкою "V", яка з’явилась у Маріуполі, після виїзду з міста частини окупантів на Великдень. Раніше у місті на техніці росіян була літера "Z".

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Андрющенко вважає, що бої, які потрапили на відео, були у Маріуполі 26 квітня.

Що було раніше: Російський президент заявив, нібито Маріуполь не обстрілюють, водночас українські захисники постійно повідомляють, що бої постійно тривають, окупанти обстрілюють "Азовсталь".

На території заводу переховуються майже 2 тисячі цивільних, у госпіталі на території "Азовсталі" 600 поранених українських бійців. У них закінчується продовольство, медикаменти, у шпиталі антисантарія. Медики закликають врятувати захисників міста, бо вони помруть від сепсисів, гангрени чи голоду.

Захисники Маріуполя просять застосувати до них процедуру "екстракшн" за прикладом операції в Дюнкерку в 1940-му році, коли Гітлер дозволив врятувати більше 300 тисяч солдатів Британії і Франції.

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