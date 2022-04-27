Радник мера опублікував нове відео боїв у Маріуполі, яких, за словами Путіна, там нема
Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко опублікував нове відео обстрілу та бою у місті, хоча російська влада запевняє, що "там нема бойових дій".
Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram
Дослівно: "Спостерігаю, як після заяви Путіна про "там нема бойових дій" та "штурм відбій" пропагандисти перестали публіковати відео штурму або боїв в Маріуполі. Ну як перестали - перестали казати правду про дату.
Тепер в тренді "це відео зняте до того, як Азовсталь було повністю заблоковано".
Ось відео яке з’явилось сьогодні. З вказаним приписом".
Деталі: За словами радника міського голови, 26 квітня окупанти закрили територію Лівобережного району міста через вуличні бої.
Крім того, на відео техніка окупантів з позначкою "V", яка з’явилась у Маріуполі, після виїзду з міста частини окупантів на Великдень. Раніше у місті на техніці росіян була літера "Z".
Андрющенко вважає, що бої, які потрапили на відео, були у Маріуполі 26 квітня.
Що було раніше: Російський президент заявив, нібито Маріуполь не обстрілюють, водночас українські захисники постійно повідомляють, що бої постійно тривають, окупанти обстрілюють "Азовсталь".
На території заводу переховуються майже 2 тисячі цивільних, у госпіталі на території "Азовсталі" 600 поранених українських бійців. У них закінчується продовольство, медикаменти, у шпиталі антисантарія. Медики закликають врятувати захисників міста, бо вони помруть від сепсисів, гангрени чи голоду.
Захисники Маріуполя просять застосувати до них процедуру "екстракшн" за прикладом операції в Дюнкерку в 1940-му році, коли Гітлер дозволив врятувати більше 300 тисяч солдатів Британії і Франції.
Передісторія:
- Раніше українська розвідка заявила, що має дані, що російська влада планує кинути підрозділи росгвардії та ФСБ для штурму позицій українських захисників на "Азовсталі".
- Українські бійці повідомили, що за ніч на 26 квітня по "Азовсталі" було здійснено 35 авіаударів, постраждали цивільні, вони знаходяться під завалами.
- На зустрічі із Путіним міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив нібито Маріуполь взяли під контроль окупанти, а потім додав, що "Азовсталь" контролюють українські захисники. Путін на камеру сказав, що не треба штурмувати завод, але після цього обстріли "Азовсталі" лише посилилися.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що українським силам поки що бракує засобів для проведення військової операції з деблокування Маріуполя.