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Советник мэра опубликовал новое видео боев в Мариуполе, которых, по словам Путина, там нет

Алена МазуренкоСреда, 27 апреля 2022, 22:30
Советник мэра опубликовал новое видео боев в Мариуполе, которых, по словам Путина, там нет
фото: ТГ Андрющенко

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко опубликовал новое видео обстрела и боя в городе, хотя российские власти уверяют, что "там нет боевых действий".

Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко Telegram

Дословно: "Наблюдаю, как после заявления Путина о "там нет боевых действий" и "штурму отбой" пропагандисты перестали публиковать видео штурма или боев в Мариуполе. Ну как перестали - перестали говорить правду о дате.

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Теперь в тренде "это видео снято до того, как Азовсталь был полностью заблокирован".

Вот видео, которое появилось сегодня. С указанным предписанием".

Детали: По словам советника городского головы, 26 апреля оккупанты закрыли территорию Левобережного района города из-за уличных боев.

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Кроме того, на видео техника оккупантов с пометкой "V", которая появилась в Мариуполе, после выезда из города части оккупантов на Пасху. Раньше в городе на технике россиян была буква "Z".

Андрющенко считает, что попавшие на видео бои были в Мариуполе 26 апреля.

Что было раньше: Российский президент заявил, что Мариуполь не обстреливают, в то же время украинские защитники постоянно сообщают, что бои продолжаются, оккупанты обстреливают "Азовсталь".

На территории завода прячутся почти 2 тысячи гражданских, в госпитале на территории "Азовстали" 600 раненых украинских бойцов. У них заканчивается продовольствие, медикаменты, в госпитале антисантария. Медики призывают спасти защитников города, потому что они умрут от сепсисов, гангрены или голода.

Защитники Мариуполя просят применить к ним процедуру "экстракшн" по примеру операции в Дюнкерке в 1940 году, когда Гитлер позволил спасти более 300 тысяч солдат Британии и Франции.

Предыстория:

  • Ранее украинская разведка сообщила, что располагает данными, что российские власти планируют бросить подразделения росгвардии и ФСБ для штурма позиций украинских защитников на "Азовстали".
  • Украинские бойцы сообщили, что за ночь на 26 апреля по "Азовстали" было совершено 35 авиаударов, пострадали гражданские, они находятся под завалами.
  • На встрече с Путиным министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Мариуполь взяли под контроль оккупанты, а затем добавил, что "Азовсталь" контролируют украинские защитники. Путин на камеру сказал, что не нужно штурмовать завод, но после этого обстрелы "Азовстали" только усилились.
  • Президент Владимир Зеленский утверждает, что украинским силам пока недостает средств для проведения военной операции по деблокированию Мариуполя.
  • 23 апреля полк "Азов" выложил в сеть первую часть видео из подвалов комбината "Азовсталь" в заблокированном врагом Мариуполе, на нем были дети, которые прячутся от российских бомб.

Темы: МариупольАзовПутинобстрел
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