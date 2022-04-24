Росіяни не дали відкрити коридор із Маріуполя: Верещук звернулася із закликом до ООН
Віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук каже, що Організація Об'єднаних Націй повинна забезпечити гуманітарний коридор із заблокованого російськими військами Маріуполя.
Джерело: Верещук в ефірі телемарафону
Деталі: Міністерка повідомила, що на Великдень 24 квітня не вдалось відкрити гуманітарний коридор із Маріуполя: Росія не підтвердила гарантію режиму припинення вогню.
За її словами, саме це питання має підняти генсек ООН Антоніу Гутерреш під час свого візиту до Росії.
Пряма мова: "Ми вже не просимо, ми вимагаємо від ООН забезпечити режим припинення вогню і відкриття гуманітарного коридору і з "Азовсталі", і з Маріуполя в цілому.
На "Азовсталі" зараз 1000 жінок і дітей, плюс – 500, може навіть більше, поранених, майже 50 осіб потребують ургентної негайної кваліфікованої допомоги.
Саме про це має говорити пан Гутерреш в Москві, якщо він збирається говорити про мир…Всі решта домовленостей не матимуть ваги, бо найголовніше, що може зробити ООН і не можуть зробити інші - це відкрити гуманітарний коридор".
Що передувало: Заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар 24 квітня повідомив УП, що перемир’я у Маріуполі немає. Кожні три хвилини падають авіаційні бомби, а росіяни намагаються штурмувати позиції українських захисників.
Він подякував усім, хто докладає зусиль для звільнення людей з Маріуполя, а також закликав весь світ зробити усе для цього.
Передісторія:
- Маріуполь із 1 березня перебуває в облозі. Українські Сили оборони продовжують мужньо боронити частину заблокованого міста і зокрема цивільних (більшість – жінки та діти), які укриваються від звірства окупантів у підвалах комбінату "Азовсталь". Російська армія завдає ударів по "Азовсталі" надважкими авіабомбами.
- Захисники надсилали відео з бункерів заводу "Азовсталі", де ховаються діти з матерями. Діти на відео розповідають, що сподіваються побачити світло сонця і обійняти рідних.
- Російські загарбники таємно закопують тіла тисяч загиблих маріупольців за містом у братських могилах.
- Українська розвідка має дані, що російська влада планує кинути підрозділи росгвардії та ФСБ для штурму позицій українських захисниківна "Азовсталі".