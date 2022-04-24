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Росіяни не дали відкрити коридор із Маріуполя: Верещук звернулася із закликом до ООН

Валентина РоманенкоНеділя, 24 квітня 2022, 17:11
Росіяни не дали відкрити коридор із Маріуполя: Верещук звернулася із закликом до ООН
Маріуполь, який війська РФ стирають з лиця Землі. фото - "Азов"

Віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук каже, що Організація Об'єднаних Націй повинна забезпечити гуманітарний коридор із заблокованого російськими військами Маріуполя.

Джерело: Верещук в ефірі телемарафону

Деталі: Міністерка повідомила, що на Великдень 24 квітня не вдалось відкрити гуманітарний коридор із Маріуполя: Росія не підтвердила гарантію режиму припинення вогню.

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За її словами, саме це питання має підняти генсек ООН Антоніу Гутерреш під час свого візиту до Росії.

Пряма мова: "Ми вже не просимо, ми вимагаємо від ООН забезпечити режим припинення вогню і відкриття гуманітарного коридору і з "Азовсталі", і з Маріуполя в цілому.

На "Азовсталі" зараз 1000 жінок і дітей, плюс – 500, може навіть більше, поранених, майже 50 осіб потребують ургентної негайної кваліфікованої допомоги.

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Саме про це має говорити пан Гутерреш в Москві, якщо він збирається говорити  про мир…Всі решта домовленостей не матимуть ваги, бо найголовніше, що може зробити ООН і не можуть зробити інші - це відкрити гуманітарний коридор".

Що  передувало: Заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар 24 квітня повідомив УП, що перемир’я у Маріуполі немає. Кожні три хвилини падають авіаційні бомби, а росіяни намагаються штурмувати позиції українських захисників.

Він подякував усім, хто докладає зусиль для звільнення людей з Маріуполя, а також закликав весь світ зробити усе для цього.

Передісторія:

  • Маріуполь із 1 березня перебуває в облозі. Українські Сили оборони продовжують мужньо боронити частину заблокованого міста і зокрема цивільних (більшість – жінки та діти), які укриваються від звірства окупантів у підвалах комбінату "Азовсталь". Російська армія завдає ударів по "Азовсталі" надважкими авіабомбами.
  • Захисники надсилали відео з бункерів заводу "Азовсталі", де ховаються діти з матерями. Діти на відео розповідають, що сподіваються побачити світло сонця і обійняти рідних.
  • Російські загарбники таємно закопують тіла тисяч загиблих маріупольців за містом у братських могилах.
  • Українська розвідка має дані, що російська влада планує кинути підрозділи росгвардії та ФСБ для штурму позицій українських захисниківна "Азовсталі".

Теми: МаріупольвійнаООН
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