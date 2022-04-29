Завалило операційну, мінімум 1 загиблий боєць: на "Азовсталі" не розуміють, як далі рятувати поранених

Під завалами польового госпіталю на заводі "Азовсталь" загинув щонайменше один український захисник, ще майже сотня до того поранених бійців отримали чергові контузії.

Джерело: начальник пресслужби полку "Азову" Орест, поінформовані співрозмовники УП

Пряма мова: "Унаслідок обстрілу стався обвал частини приміщення, було завалено операційну. Заручниками стали більше 500 поранених та лікарів. Обстріл був цілеспрямований, саме на польовий шпиталь.

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Одразу після авіабомбардувань почалися обстріли з корабельної артилерії.

Поранені просто перебували в напівзруйнованому сховищі та нічого не могли зробити з пожежею, яка здійнялася внаслідок обстрілу. Під завалами було поховано як мінімум одного пораненого. Бійці отримали нові поранення та чергові контузії.

Ми не знаємо, як нам у таких умовах захистити тих, хто захищав Україну від початку війни та повномасштабного наступу окупанта та, хто вже не може тримати зброю в руках. Ми закликаємо весь світ звернути увагу на кричуще порушення Женевської конвенції та допомогти нам рятувати тих, хто врятував усю Україну".



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Деталі: За словами співрозмовника УП, майже 100 українських захисників, які перебувають на "Азовсталі" отримали контузії.

Що було раніше: Полк "Азов" заявив, що за ніч 28 квітня російські окупанти нанесли по Маріуполю близько 50 авіаударів та скинули велику кількість фосфорних бомб, і закликав владу вжити рішучих заходів для деблокади міста чи евакуації мешканців та захисників.

Російські окупанти вночі 28 квітня завдавали ударів по військовому польовому госпіталю на території заводу "Азовсталь" у Маріуполі – є загиблі і поранені.

Передісторія: