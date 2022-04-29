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Завалило операційну, мінімум 1 загиблий боєць: на "Азовсталі" не розуміють, як далі рятувати поранених

Альона Мазуренко , "Українська правда"П'ятниця, 29 квітня 2022, 01:32
Завалило операційну, мінімум 1 загиблий боєць: на Азовсталі не розуміють, як далі рятувати поранених
ФОТО З TELEGRAM "АЗОВА"

Під завалами польового госпіталю на заводі "Азовсталь" загинув щонайменше один український захисник, ще майже сотня до того поранених бійців отримали чергові контузії.

Джерело: начальник пресслужби полку "Азову" Орест, поінформовані співрозмовники УП

Пряма мова: "Унаслідок обстрілу стався обвал частини приміщення, було завалено операційну. Заручниками стали більше 500 поранених та лікарів. Обстріл був цілеспрямований, саме на польовий шпиталь.

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Одразу після авіабомбардувань почалися обстріли з корабельної артилерії. 

Поранені просто перебували в напівзруйнованому сховищі та нічого не могли зробити з пожежею, яка здійнялася внаслідок обстрілу. Під завалами було поховано як мінімум одного пораненого. Бійці отримали нові поранення та чергові контузії.

Ми не знаємо, як нам у таких умовах захистити тих, хто захищав Україну від початку війни та повномасштабного наступу окупанта та, хто вже не може тримати зброю в руках. Ми закликаємо весь світ звернути увагу на кричуще порушення Женевської конвенції та допомогти нам рятувати тих, хто врятував усю Україну".

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Деталі: За словами співрозмовника УП, майже 100 українських захисників, які перебувають на "Азовсталі" отримали контузії. 

Що було раніше: Полк "Азов" заявив, що за ніч 28 квітня російські окупанти нанесли по Маріуполю близько 50 авіаударів та скинули велику кількість фосфорних бомб, і закликав владу вжити рішучих заходів для деблокади міста чи евакуації мешканців та захисників.

Російські окупанти вночі 28 квітня завдавали ударів по військовому польовому госпіталю на території заводу "Азовсталь" у Маріуполі – є загиблі і поранені.

Передісторія: 

  • Маріуполь із 1 березня перебуває в облозі. 
  • На зустрічі із Путіним міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив нібито Маріуполь взяли під контроль окупанти, а потім додав, що "Азовсталь" контролюють українські захисники. Путін на камеру сказав, що не треба штурмувати завод, але після цього обстріли "Азовсталі" лише посилилися.
  • Президент Володимир Зеленський повідомив, що українським силам поки що бракує засобів для проведення військової операції з деблокування Маріуполя.
  • 23 квітня полк "Азов" виклав у мережу першу частину відео з підвалів комбінату "Азовсталь" у заблокованому ворогом Маріуполі, на ньому були діти, які ховаться від російських бомб.
  • Захисники Маріуполя просять застосувати до них процедуру "екстракшн" за прикладом операції в Дюнкерку в 1940-му році. Здаватися у полон росіянам вони не планують, бо не довіряють окупантам.
  • Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш сказав, що керівництво України й Росії погодились на організацію евакуації цивільного населення з Маріуполя міжнародними організаціями, зокрема ООН і Міжнародним комітетом Червоного Хреста.

Теми: Азов МаріупольобстрілРосія
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