Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Завалило операционную, минимум 1 погибший: на "Азовстали" не понимают, как дальше спасать раненых

Алена Мазуренко, "Украинская правда"Пятница, 29 апреля 2022, 01:32
Завалило операционную, минимум 1 погибший: на Азовстали не понимают, как дальше спасать раненых
ФОТО С TELEGRAM "АЗОВА"

Под завалами полевого госпиталя на заводе "Азовсталь" погиб по меньшей мере один украинский защитник, еще около сотни раненых бойцов получили очередные контузии.

Источник: начальник пресс-службы полка "Азова" Орест, поинформированные собеседники УП

Прямая речь: "В результате обстрела произошел обвал части помещения, была завалена операционная.

Реклама:

Заложниками стали более 500 раненых и врачей. Обстрел был целенаправлен, именно на полевой госпиталь.

Сразу после авиабомбардировок начались обстрелы из корабельной артиллерии.

Раненые просто находились в полуразрушенном хранилище и ничего не могли сделать с пожаром, который поднялся в результате обстрела. Под завалами был похоронен как минимум один раненый. Бойцы получили новые ранения и очередные контузии.

ВИДЕО ДНЯ

Мы не знаем, как нам в таких условиях защитить тех, кто защищал Украину с начала войны и полномасштабного наступления оккупанта и тех, кто уже не может держать оружие в руках.

Мы призываем весь мир обратить внимание на вопиющее нарушение Женевской конвенции и помочь нам спасать тех, кто спас всю Украину".

Детали: По словам собеседника УП, почти 100 находящихся на "Азовстали" украинских защитников получили контузии.

Что было раньше: Полк "Азов" заявил, что за ночь 28 апреля российские оккупанты нанесли по Мариуполю около 50 авиаударов и сбросили большое количество фосфорных бомб, и призвал власти принять решительные меры для деблокады города или эвакуации жителей и защитников.

Российские оккупанты ночью 28 апреля наносили удары по военному полевому госпиталю на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе – есть погибшие и раненые.

Предыстория: 

  • Мариуполь с 1 марта находится в осаде. 
  • На встрече с Путиным министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Мариуполь взяли под контроль оккупанты, а затем добавил, что "Азовсталь" контролируют украинские защитники. Путин на камеру сказал, что не нужно штурмовать завод, но после этого обстрелы "Азовстали" только усилились.
  • Президент Владимир Зеленский утверждает, что украинским силам пока недостает средств для проведения военной операции по деблокированию Мариуполя.
  • 23 апреля полк "Азов" выложил в сеть первую часть видео из подвалов комбината "Азовсталь" в заблокированном врагом Мариуполе, на нем были дети, которые прячутся от российских бомб.
  • Защитники Мариуполя просят применить к ним процедуру "экстракшн" по примеру операции в Дюнкерке в 1940 году. Сдаваться в плен россиянам они не планируют, потому что не доверяют оккупантам.
  • Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сказал, что руководство Украины и России согласилось на организацию эвакуации гражданского населения из Мариуполя международными организациями, в частности ООН и Международным комитетом Красного Креста.

Темы: АзовМариупольобстрелРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Все новости...
Азов
500 дней в плену: на Майдане провели акцию в поддержку защитников Мариуполя
Бойцы "Азова" показали, как уничтожают врага на Запорожском направлении
Боевики "ДНР" приговорили двух азовцев к 24 годам колонии, а терробороновца − к 21 году
Последние новости
16:48
Зеленский поблагодарил работников оборонки: Собственного оружия стало втрое больше
16:45
Украина в декабре получила 5 миллиардов финансовой помощи - Минфин
16:39
инфографикаПосле начала большой войны украинцы стали больше верить, что страна на правильном пути
16:23
NYT подала в суд на Microsoft и OpenAI: обвиняет в нарушении авторских прав
16:16
Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко
16:13
ИТ-Армия остановила работу одной из крупнейших ERP-систем в РФ
15:54
Более половины украинцев верят, что Украина победит в краткосрочной перспективе
15:42
Джони Айв и Сэм Альтман переманили дизайнера iPhone в LoveFrom
15:42
Треть рекордного немецкого экспорта оружия идет в Украину
15:19
видеоСразу 16 мужчин задержаны вблизи границы со Словакией
Все новости...
Реклама: