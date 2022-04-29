Завалило операционную, минимум 1 погибший: на "Азовстали" не понимают, как дальше спасать раненых
Под завалами полевого госпиталя на заводе "Азовсталь" погиб по меньшей мере один украинский защитник, еще около сотни раненых бойцов получили очередные контузии.
Источник: начальник пресс-службы полка "Азова" Орест, поинформированные собеседники УП
Прямая речь: "В результате обстрела произошел обвал части помещения, была завалена операционная.
Заложниками стали более 500 раненых и врачей. Обстрел был целенаправлен, именно на полевой госпиталь.
Сразу после авиабомбардировок начались обстрелы из корабельной артиллерии.
Раненые просто находились в полуразрушенном хранилище и ничего не могли сделать с пожаром, который поднялся в результате обстрела. Под завалами был похоронен как минимум один раненый. Бойцы получили новые ранения и очередные контузии.
Мы не знаем, как нам в таких условиях защитить тех, кто защищал Украину с начала войны и полномасштабного наступления оккупанта и тех, кто уже не может держать оружие в руках.
Мы призываем весь мир обратить внимание на вопиющее нарушение Женевской конвенции и помочь нам спасать тех, кто спас всю Украину".
Детали: По словам собеседника УП, почти 100 находящихся на "Азовстали" украинских защитников получили контузии.
Что было раньше: Полк "Азов" заявил, что за ночь 28 апреля российские оккупанты нанесли по Мариуполю около 50 авиаударов и сбросили большое количество фосфорных бомб, и призвал власти принять решительные меры для деблокады города или эвакуации жителей и защитников.
Российские оккупанты ночью 28 апреля наносили удары по военному полевому госпиталю на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе – есть погибшие и раненые.
Предыстория:
- Мариуполь с 1 марта находится в осаде.
- На встрече с Путиным министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Мариуполь взяли под контроль оккупанты, а затем добавил, что "Азовсталь" контролируют украинские защитники. Путин на камеру сказал, что не нужно штурмовать завод, но после этого обстрелы "Азовстали" только усилились.
- Президент Владимир Зеленский утверждает, что украинским силам пока недостает средств для проведения военной операции по деблокированию Мариуполя.
- 23 апреля полк "Азов" выложил в сеть первую часть видео из подвалов комбината "Азовсталь" в заблокированном врагом Мариуполе, на нем были дети, которые прячутся от российских бомб.
- Защитники Мариуполя просят применить к ним процедуру "экстракшн" по примеру операции в Дюнкерке в 1940 году. Сдаваться в плен россиянам они не планируют, потому что не доверяют оккупантам.
- Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сказал, что руководство Украины и России согласилось на организацию эвакуации гражданского населения из Мариуполя международными организациями, в частности ООН и Международным комитетом Красного Креста.