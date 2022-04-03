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В Угорщині проходять парламентські вибори: об'єднана опозиція проти Орбана

"Європейська правда"Неділя, 3 квітня 2022, 08:45

В Угорщині в неділю відбуваються парламентські вибори, за підсумками яких прем'єр-міністр Віктор Орбан сподівається продовжити своє 12-річне правління, але зараз він має по-справжньому сильну конкуренцію з боку опозиції.

Про це пише Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з останнім опитуванням Zavecz Research, партія Орбана "Фідес" лідирує з 39% підтримки проти 36% опозиції, тоді як п'ята частина виборців ще не вирішила, кого підтримати на виборах.

Для протистояння Орбану шість опозиційних партій об'єдналися в союз, який очолив 49-річний консерватор Петер Маркі-Зай. Він представив вибори як вибір угорців між Сходом та Заходом.

За його словами, Орбан звернув Угорщину у бік Росії, підірвавши демократичні права та відвівши центральноєвропейську країну від Європейського Союзу, якому вона належить.

"Угорський Путін чи Європа?" — говорили білборди опозиції, демонструючи фотографію президента Росії з Орбаном.

58-річний Орбан називає себе захисником угорських інтересів, відкидаючи санкції ЄС щодо російської нафти та газу. Він також звинуватив своїх опонентів у спробі втягти Угорщину у війну в Україні.

"Ліві підписали пакт з українцями. Якщо вони виграють, почнуться постачання зброї (в Україну), вони закриють газові крани та розвалять економіку", — написав Орбан на своїй сторінці у Facebook у п'ятницю.

Орбан не ветував санкції ЄС проти Росії, хоч і заявив, що не погоджується з ними. Його уряд також дозволив розмістити війська НАТО в Угорщині. Він підтримав рішення ЄС відправити зброю в Україну, але заборонив постачання зброї з території Угорщини, заявивши, що такий крок може становити загрозу безпеці.

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Незважаючи на те, що війна в Україні посідає центральне місце, багатьох угорців непокоїть зростання споживчих цін, а інфляція в лютому досягла майже 15-річного максимуму в 8,3%, навіть незважаючи на те, що Орбан запровадив обмеження на роздрібні ціни на пальне, основні продукти харчування та ставки за іпотечними кредитами.

У неділю угорці також проголосують на референдумі про семінари із сексуальної орієнтації у школах. Правозахисні групи засудили це голосування, заявивши, що воно розпалює упередження проти представників ЛГБТК.

Детально про передвиборчі перегони у статті - Угорщина проти України та ЄС: як вибори остаточно перетворили Орбана на союзника Росії)

Читайте також - Як Росія, тільки в Угорщині: Віктор Орбан стрімко перетворює країну-члена ЄС на автократію

Теми: Угорщинавибориопозиціяпрем'єр
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