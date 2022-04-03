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Начальника Головного управління розвідки підвищено у званні

Олена РощінаНеділя, 3 квітня 2022, 13:00
Начальника Головного управління розвідки підвищено у званні
Кирило Буданов, фото з "Вечірнього Києва"

Президент Володимир Зеленський підвищив у званні начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони: Кирило Буданов став генерал-майором.

Джерело: указ президента від 3 квітня

Дослівно: "Присвоїти військове звання генерал-майора бригадному генералу Буданову Кирилу Олексійовичу – начальнику Головного управління розвідки Міністерства оборони України".

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Деталі: Кирило Буданов очолює ГУР Міноборони з 5 серпня 2020 року.

24 серпня 2021 року, у 30-ту річницю Незалежності України, Буданов отримав звання бригадного генерала, що є найнижчим генеральським військовим званням (займає проміжне місце між полковником і генерал-майором).

Звання генерал-майора є другим за ієрархією генеральським званням – між бригадним генералом і генерал-лейтенантом.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: З 24 лютого в Україні триває повномасштабна війна російської армії проти українського народу. Розвідка і до вторгнення, і під час війни здобуває важливі для держави дані.

27 березня, тиждень тому, керівник української оборонної розвідки Кирило Буданов розповідав, що Україна має свою агентуру в Росії, включаючи джерела в Кремлі, і отримує велику кількість інформації про наміри окупанта.

Теми: розвідкаЗеленський
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