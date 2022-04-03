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Начальник Главного управления разведки повышен в звании

Елена РощинаВоскресенье, 3 апреля 2022, 13:00
Начальник Главного управления разведки повышен в звании
Кирилл Буданов, фото с "Вечернего Киева"

Президент Владимир Зеленский повысил в звании начальника Главного управления разведки Министерства обороны: Кирилл Буданов стал генерал-майором.

Источник: указ президента от 3 апреля

Дословно: "Присвоить военное звание генерал-майора бригадному генералу Буданову Кириллу Алексеевичу – начальнику Главного управления разведки Министерства обороны Украины".

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Детали: Кирилл Буданов возглавляет ГУР Минобороны с 5 августа 2020 года.

24 августа 2021 года, в 30-ю годовщину Независимости Украины, Буданов получил звание бригадного генерала, которое является самым низким генеральским военным званием (занимает промежуточное место между полковником и генерал-майором).

Звание генерал-майора является вторым по иерархии генеральским званием – между бригадным генералом и генерал-лейтенантом.

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Напомним: С 24 февраля в Украине идет полномасштабная война российской армии против украинского народа. Разведка и до вторжения, и во время войны добывает важные для государства данные.

27 марта, неделю назад, руководитель украинской оборонной разведки Кирилл Буданов рассказывал, что Украина имеет свою агентуру в России, включая источники в Кремле, и получает большое количество информации о намерениях оккупанта.

Темы: разведкаЗеленский
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