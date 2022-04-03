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Сили ООС у неділю знищили 43 військових автомобіля РФ і міномет

Неділя, 3 квітня 2022, 22:30

Військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил у неділю успішно відбили 7 атак ворога. 

Джерело: ООС на Facebook.

Детально: протягом дня українські захисники знищили 2 одиниці броньованої техніки, 43 військових автомобіля та міномет противника з розрахунком.

Підрозділи протиповітряної оборони збили два літаки, один безпілотний літальний апарат окупантів, а також підбили російський літак Іл-22.

Загалом, протягом поточного тижня військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил відбили 51 ворожу атаку. Знищили 46 танків, 92 одиниці броньованої та 87 автомобільної техніки, 27 артилерійських систем, 10 безпілотних літальних апаратів, 4 літака та крилату ракету противника.

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Теми: ООСРосіявійна
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