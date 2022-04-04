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У Німеччині закликають громадян російського походження не вірити пропаганді РФ

"Європейська правда"Понеділок, 4 квітня 2022, 15:48

Федеральний уряд Німеччини закликає жителів Німеччини російського походження не вірити пропаганді Кремля про війну в Україні та брати інформацію з незалежних ЗМІ. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Spiegel.

"Федеральний уряд просить російськомовних жителів Німеччини отримувати повну інформацію від різних національних та міжнародних ЗМІ… Нікому не варто вірити дезінформаційній кампанії державних російських ЗМІ з їхнім цинічним і применшувальним висвітленням подій", - заявив заступник урядового речника Вольфганг Бюхнер. 

Водночас у федеральному міністерстві внутрішніх справ закликали "не переносити" війну всередину Німеччини поміж росіян та українців, які проживають в країні.

"Ця війна не повинна прийти у німецьке суспільство. Це війна Путіна, не росіян та українців", - заявив речник Максиміліан Калль. Він додав, що відповідні служби пильно стежать за ситуацією. 

Перед цим у неділю в Берліні відбувся проросійський автопробіг з близько 900 учасниками і кількома сотнями транспортних засобів, із гаслами проти пропаганди у школі, захисту та недискримінації російськомовних. В одному випадку учасники використали символ Z, з цього приводу обіцяють розслідування, оскільки у Берліні його вже заборонили. 

Про сприйняття війни РФ проти України у Німеччині читайте також інтерв'ю з колишньою депутаткою Бундестагу: "У Німеччині є розуміння, що Україна буде в ЄС, але це обійдеться дорого". Інтерв'ю Марілуїзе Бек

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