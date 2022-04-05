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Розвідка Британії розповіла про стан військ РФ після виведення з півночі України

"Європейська правда"Вівторок, 5 квітня 2022, 09:08

Виведені з півночі України російські підрозділи вимагають значного переоснащення та ремонту, перш ніж їх можна буде передислокувати на схід України.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в огляді Міноборони Британії від 5 квітня.

Українські сили, як відзначається, відбили ключову ділянку на півночі України, позбавивши Росію можливості забезпечити свої цілі та змусивши російські сили відступити з районів навколо Чернігова та на північ від Києва.

Мляві бойові дії, ймовірно, продовжаться в деяких частинах нещодавно відвойованих регіонів, прогнозують у міністерстві, але значно послабшають цього тижня в міру виведення російських сил, що залишилися.

Багато російських підрозділів, виведених з півночі України, швидше за все, вимагатимуть значного переоснащення та ремонту, перш ніж їх можна буде передислокувати для операцій на сході України, констатували в Міноборони Британії.

Напередодні у британському міністерстві повідомили, що Росія продовжує консолідувати сили для наступу на Донбас і перекидає в цей район найманців "Вагнера".

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Теми: Велика БританіярозвідкаУкраїнавійна
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