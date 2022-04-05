Розвідка Британії розповіла про стан військ РФ після виведення з півночі України
Виведені з півночі України російські підрозділи вимагають значного переоснащення та ремонту, перш ніж їх можна буде передислокувати на схід України.
Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в огляді Міноборони Британії від 5 квітня.
Українські сили, як відзначається, відбили ключову ділянку на півночі України, позбавивши Росію можливості забезпечити свої цілі та змусивши російські сили відступити з районів навколо Чернігова та на північ від Києва.
Мляві бойові дії, ймовірно, продовжаться в деяких частинах нещодавно відвойованих регіонів, прогнозують у міністерстві, але значно послабшають цього тижня в міру виведення російських сил, що залишилися.
Багато російських підрозділів, виведених з півночі України, швидше за все, вимагатимуть значного переоснащення та ремонту, перш ніж їх можна буде передислокувати для операцій на сході України, констатували в Міноборони Британії.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 5 April 2022— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 5, 2022
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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/t8wlPfCrqd
Напередодні у британському міністерстві повідомили, що Росія продовжує консолідувати сили для наступу на Донбас і перекидає в цей район найманців "Вагнера".