Розвідка Британії розповіла про стан військ РФ після виведення з півночі України

Виведені з півночі України російські підрозділи вимагають значного переоснащення та ремонту, перш ніж їх можна буде передислокувати на схід України.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в огляді Міноборони Британії від 5 квітня.

Українські сили, як відзначається, відбили ключову ділянку на півночі України, позбавивши Росію можливості забезпечити свої цілі та змусивши російські сили відступити з районів навколо Чернігова та на північ від Києва.

Мляві бойові дії, ймовірно, продовжаться в деяких частинах нещодавно відвойованих регіонів, прогнозують у міністерстві, але значно послабшають цього тижня в міру виведення російських сил, що залишилися.

Багато російських підрозділів, виведених з півночі України, швидше за все, вимагатимуть значного переоснащення та ремонту, перш ніж їх можна буде передислокувати для операцій на сході України, констатували в Міноборони Британії.

