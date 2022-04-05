Зеленський: Санкції мають бути співмірними звірствам Росії, бо будуть питання до політиків

Президент Володимир Зеленський вважає, що санкції проти Росії після звірств у Бучі мають бути співмірними тяжкості воєнних злочинів окупантів.

Джерело: відеозвернення президента

Пряма мова: "Готуємо новий пакет санкцій проти Росії за все те, що вона наробила проти наших громадян.

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Зараз принциповий момент для західних лідерів і це стосується не того, як наші люди оцінять нові санкції і що про них скажу я. Це стосується того, як рішення про санкції оцінять у самих західних суспільствах.

Після того, що світ побачив у Бучі, санкції проти Росії мають бути співмірними тяжкості воєнних злочинів окупантів.

Якщо після цього російські банки ще зможуть функціонувати як зазвичай, якщо після цього транзит товарів в Росію буде продовжуватися як зазвичай, якщо після цього країни Євросоюзу платитимуть Росії за енергоносії як зазвичай, то політична доля деяких лідерів буде розвиватися вже не як зазвичай.

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Раджу всім зараз відчути, що момент справді принциповий".