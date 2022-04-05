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Зеленський: Санкції мають бути співмірними звірствам Росії, бо будуть питання до політиків

Альона Мазуренко Вівторок, 5 квітня 2022, 23:59
Зеленський: Санкції мають бути співмірними звірствам Росії, бо будуть питання до політиків

Президент Володимир Зеленський вважає, що санкції проти Росії після звірств у Бучі мають бути співмірними тяжкості воєнних злочинів окупантів.

Джерело: відеозвернення президента 

Пряма мова: "Готуємо новий пакет санкцій проти Росії за все те, що вона наробила проти наших громадян.

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Зараз принциповий момент для західних лідерів і це стосується не того, як наші люди оцінять нові санкції і що про них скажу я. Це стосується того, як рішення про санкції оцінять у самих західних суспільствах.

Після того, що світ побачив у Бучі, санкції проти Росії мають бути співмірними тяжкості воєнних злочинів окупантів.

Якщо після цього російські банки ще зможуть функціонувати як зазвичай, якщо після цього транзит товарів в Росію буде продовжуватися як зазвичай, якщо після цього країни Євросоюзу платитимуть Росії за енергоносії як зазвичай, то політична доля деяких лідерів буде розвиватися вже не як зазвичай.

ВІДЕО ДНЯ

Раджу всім зараз відчути, що момент справді принциповий". 

Теми: санкціїЗеленськийРосіяБуча
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