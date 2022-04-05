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Зеленский: Санкции должны быть соразмерными зверствам РФ или будут вопросы к политикам

Мазуренко Алена Вторник, 5 апреля 2022, 23:59

Президент Владимир Зеленский считает, что санкции против России после зверств в Буче должны быть соразмерны тяжести военных преступлений оккупантов.

Источник: видеообращение президента

Прямая речь: "Готовим новый пакет санкций против России за все, что она наделала против наших граждан.

Сейчас принципиальный момент для западных лидеров и это касается не того, как наши люди оценят новые санкции и что о них скажу я. Это касается того, как решение о санкциях будет оценено в самих западных обществах.

После того, что мир увидел в Буче, санкции против России должны быть соразмерны тяжести военных преступлений оккупантов.

Если после этого российские банки смогут еще функционировать как обычно, если после этого транзит товаров в Россию будет продолжаться как обычно, если после этого страны Евросоюза будут платить России за энергоносители как обычно, то политическая судьба некоторых лидеров будет развиваться уже не как обычно.

Советую всем сейчас почувствовать, что момент действительно принципиальный".

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Темы: санкцииЗеленскийРосcияБуча
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