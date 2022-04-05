Зеленский: Санкции должны быть соразмерными зверствам РФ или будут вопросы к политикам

Президент Владимир Зеленский считает, что санкции против России после зверств в Буче должны быть соразмерны тяжести военных преступлений оккупантов.

Источник: видеообращение президента

Прямая речь: "Готовим новый пакет санкций против России за все, что она наделала против наших граждан.

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Сейчас принципиальный момент для западных лидеров и это касается не того, как наши люди оценят новые санкции и что о них скажу я. Это касается того, как решение о санкциях будет оценено в самих западных обществах.

После того, что мир увидел в Буче, санкции против России должны быть соразмерны тяжести военных преступлений оккупантов.

Если после этого российские банки смогут еще функционировать как обычно, если после этого транзит товаров в Россию будет продолжаться как обычно, если после этого страны Евросоюза будут платить России за энергоносители как обычно, то политическая судьба некоторых лидеров будет развиваться уже не как обычно.

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Советую всем сейчас почувствовать, что момент действительно принципиальный".