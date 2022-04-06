США вважають, що можуть ідентифікувати підрозділи РФ, які вчинили звірства в Бучі - ЗМІ

Сполучені Штати вважають, що зможуть ідентифікувати російські підрозділи, які вчинили звірства у Бучі.

Про це повідомляє CNN із посиланням на офіційного представника США, пише "Європейська правда".

За словами чиновника, виявлення причетних "наразі є надзвичайно важливим пріоритетом" для розвідувальних структур США.

Збір та аналіз потоків розвідувальних даних з використанням усіх доступних інструментів та активів ведуться відколи стали відомі звірства, і США перебувають на межі "звуження" кола підозрюваних.

За словами чиновника, немає впевненості, що США публічно оголосять про свої висновки, і може бути ухвалено рішення залишити це на розсуд України.

США також аналізують можливі ознаки того, що під час звірств у Бучі було більше одного підрозділу або групи російських військових. США намагаються визначити, чи сталося щось із цього, коли один російський підрозділ відступав, а інший входив, додав чиновник.

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що усі факти звірств російських військових у Бучі та інших містах України мають бути встановлені, а всі відповідальні за їх скоєння мають бути притягнуті до відповідальності.