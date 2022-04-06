Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

США вважають, що можуть ідентифікувати підрозділи РФ, які вчинили звірства в Бучі - ЗМІ

"Європейська правда"Середа, 6 квітня 2022, 23:01
український та американський прапори на тлі будівлі конгресу сша. фото ілюстративне: getty images

Сполучені Штати вважають, що зможуть ідентифікувати російські підрозділи, які вчинили звірства у Бучі.

Про це повідомляє CNN із посиланням на офіційного представника США, пише "Європейська правда".

За словами чиновника, виявлення причетних "наразі є надзвичайно важливим пріоритетом" для розвідувальних структур США.

Збір та аналіз потоків розвідувальних даних з використанням усіх доступних інструментів та активів ведуться відколи стали відомі звірства, і США перебувають на межі "звуження" кола підозрюваних.

За словами чиновника, немає впевненості, що США публічно оголосять про свої висновки, і може бути ухвалено рішення залишити це на розсуд України.

США також аналізують можливі ознаки того, що під час звірств у Бучі було більше одного підрозділу або групи російських військових. США намагаються визначити, чи сталося щось із цього, коли один російський підрозділ відступав, а інший входив, додав чиновник.

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що усі факти звірств російських військових у Бучі та інших містах України мають бути встановлені, а всі відповідальні за їх скоєння мають бути притягнуті до відповідальності.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: БучаСШАвійна
Головне сьогодні

відеоСкандального нардепа Юрченка затримали на блокпосту

Російські військові використовують тіла убитих як декорації - Зеленський

відеоВ Україні ліквідовано 55 десантників "елітного полку ВДВ" Росії – ЗМІ

Росіяни погрожували дипломатам в ООН, аби їх не виганяли із Ради з прав людини – CNN  

фото, відеоСтрілянина у центрі Тель-Авіва: двоє загиблих і восьмеро поранених

Данілов спростував слова, що росіяни готували ядерний удар по Києву

Усі новини...
Буча
Росія назвала західні ЗМІ співучасниками вбивств у Бучі
У Бучі затримали мародерів
Диявол носить форму російського солдата. Як катували на Київщині
Останні новини
02:26
Міноборони: Україні треба дати нову зброю, яку використовує НАТО, а не радянську
02:10
відеоЗалізничний міст з Ірпеня до Києва буде відновлено у травні
01:48
Прем’єр Польщі розкритикував угорську владу та закликав до нових санкцій проти РФ
01:40
Ірпінь запровадив триденну комендантську годину
01:36
Вілкул про звірства РФ: Зґвалтували 16-річну та 78-річну, розстріляли човен з людьми
01:34
ArcelorMittal Кривий Ріг відновить роботу
01:15
Донеччина: Відновили рух евакуаційних потягів зі Слов'янська та Краматорська
00:44
Канада виділить 1,5 млрд на зброю та фінансову допомогу для України
00:42
Шмигаль очікує отримати частину заморожений російських резервів протягом півроку
00:33
відеоPink Floyd випустили нову пісню: вона україномовна і Хливнюк – на вокалі
Усі новини...