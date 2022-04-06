Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

США считают, что могут идентифицировать подразделения РФ, совершившие зверства в Буче – СМИ

"Европейская правда"Среда, 6 апреля 2022, 23:01
США считают, что могут идентифицировать подразделения РФ, совершившие зверства в Буче – СМИ
украинский и американский флаги на фоне здания конгресса США. фото иллюстративное: getty images

Соединенные Штаты считают, что смогут идентифицировать российские подразделения, совершившие зверства в Буче.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на официального представителя США, пишет "Европейская правда".

По словам чиновника, выявление причастных "сейчас является чрезвычайно важным приоритетом" для разведывательных структур США.

Реклама:

Сбор и анализ потоков разведывательных данных с использованием всех доступных инструментов и активов ведутся с тех пор, как стали известны зверства, и США находятся на грани "сужения" круга подозреваемых.

По словам чиновника, нет уверенности, что США публично объявят о своих выводах, и может быть принято решение оставить это на усмотрение Украины.

США также анализируют возможные признаки того, что во время зверств в Буче находилось более одного подразделения или группы российских военных.

ВИДЕО ДНЯ

США пытаются определить, произошло ли что-то из этого, когда одно российское подразделение отступало, а другое входило, добавил чиновник.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все факты зверств российских военных в Буче и других городах Украины должны быть установлены, а все ответственные за их совершение должны быть привлечены к ответственности.

Темы: БучаСШАвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Все новости...
Буча
"Заслуживают быть не забытыми". История перезахоронения добровольцев, защищавших Бучу
Глава Минобороны ФРГ о "ненасильственном" сопротивлении Украины: Скажите это людям в Буче
Президент ЮАР и другие африканские лидеры посетили Бучу
Последние новости
17:59
Поворозник: На участке "Лыбедская" – "Демеевская" по сути построят новый тоннель
17:58
С 2024 года в Украине бесплодие будут лечить за государственный счет
17:52
Депутаты предлагают ввести в Украине День благодарения Богу
17:51
Судоходный гигант Hapag-Lloyd решил обходить Красное море на фоне атак йеменских хуситов
17:51
Почти 300 человек погибли от мин с начала большой войны — ГСЧС
17:42
По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится
17:34
Верховный суд Мичигана отказался исключать Трампа из выборов президента США
17:18
Украинцы ухудшили оценку экономической ситуации в стране – опрос
17:09
Эрдоган говорит, что премьер Израиля ничем не отличается от Гитлера
17:01
В Лас-Вегасе прогнозируют рекордное количество свадеб перед Новым годом: все через дату
Все новости...
Реклама: