США считают, что могут идентифицировать подразделения РФ, совершившие зверства в Буче – СМИ

Соединенные Штаты считают, что смогут идентифицировать российские подразделения, совершившие зверства в Буче.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на официального представителя США, пишет "Европейская правда".

По словам чиновника, выявление причастных "сейчас является чрезвычайно важным приоритетом" для разведывательных структур США.

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Сбор и анализ потоков разведывательных данных с использованием всех доступных инструментов и активов ведутся с тех пор, как стали известны зверства, и США находятся на грани "сужения" круга подозреваемых.

По словам чиновника, нет уверенности, что США публично объявят о своих выводах, и может быть принято решение оставить это на усмотрение Украины.

США также анализируют возможные признаки того, что во время зверств в Буче находилось более одного подразделения или группы российских военных.

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США пытаются определить, произошло ли что-то из этого, когда одно российское подразделение отступало, а другое входило, добавил чиновник.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все факты зверств российских военных в Буче и других городах Украины должны быть установлены, а все ответственные за их совершение должны быть привлечены к ответственности.