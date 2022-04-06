Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

США считают, что могут идентифицировать подразделения РФ, совершившие зверства в Буче – СМИ

"Европейская правда"Среда, 6 апреля 2022, 23:01
украинский и американский флаги на фоне здания конгресса США. фото иллюстративное: getty images

Соединенные Штаты считают, что смогут идентифицировать российские подразделения, совершившие зверства в Буче.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на официального представителя США, пишет "Европейская правда".

По словам чиновника, выявление причастных "сейчас является чрезвычайно важным приоритетом" для разведывательных структур США.

Сбор и анализ потоков разведывательных данных с использованием всех доступных инструментов и активов ведутся с тех пор, как стали известны зверства, и США находятся на грани "сужения" круга подозреваемых.

По словам чиновника, нет уверенности, что США публично объявят о своих выводах, и может быть принято решение оставить это на усмотрение Украины.

США также анализируют возможные признаки того, что во время зверств в Буче находилось более одного подразделения или группы российских военных.

США пытаются определить, произошло ли что-то из этого, когда одно российское подразделение отступало, а другое входило, добавил чиновник.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все факты зверств российских военных в Буче и других городах Украины должны быть установлены, а все ответственные за их совершение должны быть привлечены к ответственности.

Темы: БучаСШАвойна
Главное сегодня

Из Сумщины выгнали все российские войска

Пентагон: США одобрили передачу Украине тысячи Stinger и Javelin и дронов Switchblade

видеоСкандального нардепа Юрченко задержали на блокпосту

Российские военные используют тела убитых в качестве декораций - Зеленский

видеоВ Украине ликвидированы 55 десантников "элитного полка ВДВ" России – СМИ

Россияне угрожали дипломатам в ООН, чтобы их не выгоняли из Совета по правам человека – CNN

Все новости...
Буча
Россия назвала западные СМИ соучастниками убийств в Буче
В Буче задержали мародеров
Дьявол носит форму русского солдата. Как пытали на Киевщине
Последние новости
05:10
Из Сумщины выгнали все российские войска
04:10
видеоБуча: в росСМИ опубликовали доказательство, что гражданские погибли во время оккупации РФ
03:36
Пентагон: США одобрили передачу Украине тысячи Stinger и Javelin и дронов Switchblade
03:00
Онуфрий дал Добкину сан диакона УПЦ МП
02:26
Минобороны: Украине нужно дать новое оружие, которое использует НАТО, а не советское
02:10
видеоЖелезнодорожный мост из Ирпеня в Киев будет восстановлен в мае
01:48
Премьер Польши раскритиковал Венгерию и призвал к новым санкциям против РФ
01:40
Ирпень ввел трехдневный комендантский час
01:36
Вилкул о зверствах РФ: Изнасиловали 16-летнюю и 78-летнюю, расстреляли лодку с людьми
01:34
ArcelorMittal Кривой Рог возобновит работу
Все новости...