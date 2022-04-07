Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Вимушений крок": Білорусь збирається виплачувати частину зовнішнього боргу в нацвалюті

"Європейська правда"Четвер, 7 квітня 2022, 15:48

В уряді Білорусі заявили, що зобов’язання перед окремими іноземними кредиторами будуть виплачуватися у білоруських рублях.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Zerkalo.io.

"Виконання зобов’язань з погашення основного боргу та відсотків за зовнішніми державними займами, залученими від Міжнародного банку реконструкції і розвитку, Європейського банку реконструкції і розвитку та Північного інвестиційного банку буде здійснюватися у білоруських рублях за офіційним курсом білоруського рубля до відповідної іноземної валюти станом на дату платежу", – йдеться у заяві. 

Реклама:

В уряді пояснили, що це "вимушений захід, оскільки Білорусь обмежена у розрахунках із західними кредиторами в доларах та євро через запроваджені санкції та аналогічні дії вищезазначених організацій з припинення платежів за своїми зобов’язаннями".

Ще в середині березня Лукашенко заявив, що збирається повертати борги "недружнім" країнам білоруськими рублями.

Тим часом Мінськ і Москва домовилися про відтермінування погашення зобов'язань Білорусі щодо державних кредитів перед Росією на п'ять-шість років.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Білорусьборгвалюта
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

Вибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

Усі новини...
Білорусь
До Білорусі з Росії прибув ешелон із ракетними комплексами "Іскандер-М"
Росіян і білорусів допустили до міжнародних турнірів з бадмінтону
Через удар блискавки на кордоні України з Білоруссю здетонували міни
Останні новини
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
20:59
Росіяни збили свій Су-25 – Повітряні сили
20:45
У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела
20:29
Вибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід
20:12
Премія есеїстики імені Шевельова оголосила переможця
20:04
Північна Корея запустила в море балістичну ракету
19:41
Німеччина з жовтня зареєструвала понад 4000 злочинів, пов’язаних з війною на Близькому Сході
19:22
На Авдіївському напрямку в неділю відбито 25 ворожих атак – Генштаб
19:12
Німеччина та Грузія підпишуть міграційну угоду
19:02
У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР
Усі новини...
Реклама: