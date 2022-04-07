"Вимушений крок": Білорусь збирається виплачувати частину зовнішнього боргу в нацвалюті

В уряді Білорусі заявили, що зобов’язання перед окремими іноземними кредиторами будуть виплачуватися у білоруських рублях.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Zerkalo.io.

"Виконання зобов’язань з погашення основного боргу та відсотків за зовнішніми державними займами, залученими від Міжнародного банку реконструкції і розвитку, Європейського банку реконструкції і розвитку та Північного інвестиційного банку буде здійснюватися у білоруських рублях за офіційним курсом білоруського рубля до відповідної іноземної валюти станом на дату платежу", – йдеться у заяві.

В уряді пояснили, що це "вимушений захід, оскільки Білорусь обмежена у розрахунках із західними кредиторами в доларах та євро через запроваджені санкції та аналогічні дії вищезазначених організацій з припинення платежів за своїми зобов’язаннями".

Ще в середині березня Лукашенко заявив, що збирається повертати борги "недружнім" країнам білоруськими рублями.

Тим часом Мінськ і Москва домовилися про відтермінування погашення зобов'язань Білорусі щодо державних кредитів перед Росією на п'ять-шість років.