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Місцевий журналіст спіймав на камеру перші хвилини після вибуху ракети в Краматорську

Денис КарловськийП'ятниця, 8 квітня 2022, 20:26
Місцевий журналіст спіймав на камеру перші хвилини після вибуху ракети в Краматорську
Тіло жінки, яка загинула внаслідок ракетного удару окупантів до Краматорську 8 квітня. фото: getty images

Відеооператор місцевого медіа "Донеччина ТБ" Олексій Меркулов зумів зняти перші хвилини після вибуху касетного снаряду російських окупантів на вокзалі в Краматорську.

Джерело: "Голос Америки" із відеозаписом Меркулова

Деталі: Меркулов знімав репортаж про евакуацію мирних мешканців з міста. Зокрема, він устиг зняти, як волонтери роздавали гарячий чай та їжу охочим, а також підготовку пасажирів до посадки.

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Після вибуху видно, як на вулиці палала автівка, а також кілька тіл загиблих.

Люди, які побігли всередину вокзала, мали плями крові на одягу, речах, а один чоловік тікав до вокзалу з переносною коробкою для домашнього улюбленця, що вся була вкрита кров’ю.

У самому вокзалі на відео Меркулова видно, як відразу після вибуху люди кинулись навколішки ховатись від снарядів, що могли летіти навсебіч. Поміж людьми бігав вуличний пес.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • О пів на одинадцяту 8 квітня російські окупанти з окупованих територій Луганщини запустили касетні снаряди з комплекса "Точка-У" по вокзалу Краматорська: загинуло 50 людей, ще близько сотні поранених. Серед загиблих є також і діти.
  • Президент Володимир Зеленський у своїй реакції на злочин російських окупантів закликав світ жорстко відреагувати, бо непокаране зло в майбутньому спричинить ще більше страждань.
  • Важкопоранених вивохили на каретах швидкої допомоги на Дніпропетровщину.
  • Глава Європейської Ради Шарль Мішель, який перебуває з офіційним візитом у Києві, заявив, що Україні потрібно надати негайно ще більше зброї. Президент Франції Емманюель Макрон також відреагував на обстріл, сказавши, що його думки з постраждалими і покликав тікати в ЄС.

Теми: КраматорськЗМІобстрілвійна
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