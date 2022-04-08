Місцевий журналіст спіймав на камеру перші хвилини після вибуху ракети в Краматорську
Відеооператор місцевого медіа "Донеччина ТБ" Олексій Меркулов зумів зняти перші хвилини після вибуху касетного снаряду російських окупантів на вокзалі в Краматорську.
Джерело: "Голос Америки" із відеозаписом Меркулова
Деталі: Меркулов знімав репортаж про евакуацію мирних мешканців з міста. Зокрема, він устиг зняти, як волонтери роздавали гарячий чай та їжу охочим, а також підготовку пасажирів до посадки.
Після вибуху видно, як на вулиці палала автівка, а також кілька тіл загиблих.
Люди, які побігли всередину вокзала, мали плями крові на одягу, речах, а один чоловік тікав до вокзалу з переносною коробкою для домашнього улюбленця, що вся була вкрита кров’ю.
У самому вокзалі на відео Меркулова видно, як відразу після вибуху люди кинулись навколішки ховатись від снарядів, що могли летіти навсебіч. Поміж людьми бігав вуличний пес.
8 квітня, кореспондент "Донеччина ТБ" Олексій Меркулов знімав на вокзалі Краматорська евакуацію мирних мешканців, коли прогримів вибух. За офіційними даними, внаслідок удару загинуло - 50, 98 - поранено. pic.twitter.com/Nrcu8Ulgd2— Голос Америки Українською (@holosameryky) April 8, 2022
Передісторія:
- О пів на одинадцяту 8 квітня російські окупанти з окупованих територій Луганщини запустили касетні снаряди з комплекса "Точка-У" по вокзалу Краматорська: загинуло 50 людей, ще близько сотні поранених. Серед загиблих є також і діти.
- Президент Володимир Зеленський у своїй реакції на злочин російських окупантів закликав світ жорстко відреагувати, бо непокаране зло в майбутньому спричинить ще більше страждань.
- Важкопоранених вивохили на каретах швидкої допомоги на Дніпропетровщину.
- Глава Європейської Ради Шарль Мішель, який перебуває з офіційним візитом у Києві, заявив, що Україні потрібно надати негайно ще більше зброї. Президент Франції Емманюель Макрон також відреагував на обстріл, сказавши, що його думки з постраждалими і покликав тікати в ЄС.