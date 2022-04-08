Місцевий журналіст спіймав на камеру перші хвилини після вибуху ракети в Краматорську

Тіло жінки, яка загинула внаслідок ракетного удару окупантів до Краматорську 8 квітня. фото: getty images

Відеооператор місцевого медіа "Донеччина ТБ" Олексій Меркулов зумів зняти перші хвилини після вибуху касетного снаряду російських окупантів на вокзалі в Краматорську.

Джерело: "Голос Америки" із відеозаписом Меркулова

Деталі: Меркулов знімав репортаж про евакуацію мирних мешканців з міста. Зокрема, він устиг зняти, як волонтери роздавали гарячий чай та їжу охочим, а також підготовку пасажирів до посадки.

Після вибуху видно, як на вулиці палала автівка, а також кілька тіл загиблих.

Люди, які побігли всередину вокзала, мали плями крові на одягу, речах, а один чоловік тікав до вокзалу з переносною коробкою для домашнього улюбленця, що вся була вкрита кров’ю.

У самому вокзалі на відео Меркулова видно, як відразу після вибуху люди кинулись навколішки ховатись від снарядів, що могли летіти навсебіч. Поміж людьми бігав вуличний пес.

8 квітня, кореспондент "Донеччина ТБ" Олексій Меркулов знімав на вокзалі Краматорська евакуацію мирних мешканців, коли прогримів вибух. За офіційними даними, внаслідок удару загинуло - 50, 98 - поранено. pic.twitter.com/Nrcu8Ulgd2 ВІДЕО ДНЯ April 8, 2022

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