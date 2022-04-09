Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Репер FACE і ще 5 осіб поповнили російські списки "іноагентів"

Ольга Глущенко Субота, 9 квітня 2022, 04:52
FACЕ, скриншот

Міністерство юстиції Росії визнало "іноагентами" 6 осіб, серед яких – репер FACE.

Джерело: російська служба ВВС

Деталі: До реєстру ЗМІ, що виконують функції "іноземного агента", включили шестеро людей, у тому числі юриста Марка Фейгіна та музиканта Івана Дрьоміна, відомого як FACE. У списку вперше опинився вчений – Дмитро Дубровський, а журналістка Ірина Тумакова (Борухович) стала першим "іноагентом" у "Новій газеті".

До реєстру також включені письменник Андрій Філімонов та журналістка Idel.Реалії (проєкт Татаро-Башкирської служби Радіо Свобода про Поволжя, визнаний ЗМІ-"іноагентом") Катерина Маяковська.

Репер FACE, який має майже 2 мільйони підписників в "Інстаграмі", засудив російське вторгнення в Україну, залишив країну і заявив, що більше не даватиме концертів у Росії.

На появу свого імені з реєстру іноземних агентів він відреагував у своїх соцмережах так: "Дякую за найкращий подарунок до дня народження! Перший репер-іноагент! Величезна честь для мене та показник того, що я все роблю правильно".

Теми: Росія
Головне сьогодні

Зведення штабу: Росія готує провокацію у Придністров’ї, щоб звинуватити Україну

Майже 200 священників УПЦ МП хочуть церковного трибуналу для патріарха Кирила

Кличко не виключає наступної спроби росіян "взяти Київ за 2 дні"

Макрон виграє перший тур президентських виборів у Франції – екзит-пол

В уряді Словаччини підтвердили перемовини з Україною про продаж гаубиць "Zuzana"

Лукашенко з Путіним полетять на Далекий Схід, обговорюватимуть Україну

Усі новини...
Росія
Кайманові Острови заморозили понад $7 млрд активів росіян – ЗМІ
США обмежують доступ Росії та Білорусі до іноземних добрив
ЗСУ розбили 20% ворожої армії, Росія готує атаку на Донбас – Пентагон
Останні новини
07:30
фотоАтаку під Золотим відбито, росіяни обстріляли кожне місто Луганщини – Гайдай
07:12
Макрон і Ле Пен вийшли у другий тур виборів президента Франції: офіційні результати
06:47
Зведення штабу: Росія готує провокацію у Придністров’ї, щоб звинуватити Україну
05:57
За тиждень на Київщині знешкоджено 11 тисяч боєприпасів – голова ОВА
05:04
У Бузовій під Києвом виявили могилу із загиблими українцями – британська розвідка
04:30
фотоУ Відні запалили тисячу свічок у пам'ять про жертв війни Росії в Україні
03:50
"Стратегічна помилка Путіна": Фінляндія та Швеція готові приєднатися до НАТО влітку – ЗМІ
03:15
Президент відзначив державними нагородами ще 18 захисників України
02:50
Вибори у Франції: у Тулузі було затримано активісток Femen
02:18
Прикордонники повідомили про ситуацію з чергами на пунктах пропуску
Усі новини...