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Репер FACE і ще 5 осіб поповнили російські списки "іноагентів"

Ольга Глущенко Субота, 9 квітня 2022, 04:52
Репер FACE і ще 5 осіб поповнили російські списки іноагентів
FACЕ, скриншот

Міністерство юстиції Росії визнало "іноагентами" 6 осіб, серед яких – репер FACE.

Джерело: російська служба ВВС

Деталі: До реєстру ЗМІ, що виконують функції "іноземного агента", включили шестеро людей, у тому числі юриста Марка Фейгіна та музиканта Івана Дрьоміна, відомого як FACE. У списку вперше опинився вчений – Дмитро Дубровський, а журналістка Ірина Тумакова (Борухович) стала першим "іноагентом" у "Новій газеті".

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До реєстру також включені письменник Андрій Філімонов та журналістка Idel.Реалії (проєкт Татаро-Башкирської служби Радіо Свобода про Поволжя, визнаний ЗМІ-"іноагентом") Катерина Маяковська.

Репер FACE, який має майже 2 мільйони підписників в "Інстаграмі", засудив російське вторгнення в Україну, залишив країну і заявив, що більше не даватиме концертів у Росії.

На появу свого імені з реєстру іноземних агентів він відреагував у своїх соцмережах так: "Дякую за найкращий подарунок до дня народження! Перший репер-іноагент! Величезна честь для мене та показник того, що я все роблю правильно".

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Теми: Росія
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