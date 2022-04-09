Рэпер FACE и еще 5 человек пополнили российские списки "иноагентов"

Министерство юстиции России признало "иноагентами" 6 человек, среди которых – рэпер FACE.

Источник: российская служба ВВС

Детали: В реестр СМИ, выполняющих функции "иностранного агента", включили шесть человек, в том числе юриста Марка Фейгина и музыканта Ивана Дремина, известного как Фейс. В списке впервые оказался ученый – Дмитрий Дубровский, а журналистка Ирина Тумакова (Борухович) стала первым "иноагентом" в "Новой газете".

В реестр также включены писатель Андрей Филимонов и журналистка Idel.Реалии (проект Татаро-Башкирской службы Радио Свобода о Поволжье, признан СМИ-"иноагентом") Екатерина Маяковская.

Рэпер Фейс, у которого почти 2 миллиона подписчиков в "Инстаграме", осудил российское вторжение в Украину, покинул страну и заявил, что больше не будет давать концертов в России.

На появление своего имени с реестре иностранных агентов он отреагировал в своих соцсетях так: "Спасибо за лучший подарок ко дню рождения! Первый рэпер-иноагент! Огромная честь для меня и показатель того, что я все делаю правильно".