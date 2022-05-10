"Азов" показав поранених бійців у підземеллях "Азовсталі"

У полку "Азов" показали світлини поранених військовослужбовців у підземеллях заводу "Азовсталь", які потребують негайної кваліфікованої медичної допомоги.

Джерело: telegram-канал полку "Азов"

Дослівно: "Увесь цивілізований світ має бачити умови, в яких перебувають поранені, скалічені захисники Маріуполя і діяти!

В повній антисанітарії, з відкритими ранами, перев'язаними не стерильними залишками бинтів, без необхідних медикаментів і навіть харчування.

Ми закликаємо ООН та Червоний Хрест показати свою гуманність та підтвердити основні засади, на яких вас створено, врятувавши поранених людей, що вже не є комбатантами.

Військовослужбовці, яких ви бачите на фото і ще сотні на заводі "Азовсталь" - з тяжкими пораненнями ціною власного здоров'я захищали Україну та увесь цивілізований світ. Невже тепер Україна і світова спільнота не здатні захистити та подбати про них?"

Деталі: На світлинах видно, що в декотрих ампутовані верхні чи нижні кінцівки, деформовані щелепи та обличчя, а також є глибокі кульові чи осколкові поранення, які потребують кваліфікованого хірургічного втручання в дезінфікованому приміщенні.

ВІДЕО ДНЯ

У полку "Азов" вимагають негайної евакуації поранених до безпечного місця, де їм нададуть кваліфіковану медичну допомогу.

фото: полк "азов"

фото: полк "азов"

фото: полк "азов"

Передісторія: