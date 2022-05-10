"Азов" показав поранених бійців у підземеллях "Азовсталі"
У полку "Азов" показали світлини поранених військовослужбовців у підземеллях заводу "Азовсталь", які потребують негайної кваліфікованої медичної допомоги.
Джерело: telegram-канал полку "Азов"
Дослівно: "Увесь цивілізований світ має бачити умови, в яких перебувають поранені, скалічені захисники Маріуполя і діяти!
В повній антисанітарії, з відкритими ранами, перев'язаними не стерильними залишками бинтів, без необхідних медикаментів і навіть харчування.
Ми закликаємо ООН та Червоний Хрест показати свою гуманність та підтвердити основні засади, на яких вас створено, врятувавши поранених людей, що вже не є комбатантами.
Військовослужбовці, яких ви бачите на фото і ще сотні на заводі "Азовсталь" - з тяжкими пораненнями ціною власного здоров'я захищали Україну та увесь цивілізований світ. Невже тепер Україна і світова спільнота не здатні захистити та подбати про них?"
Деталі: На світлинах видно, що в декотрих ампутовані верхні чи нижні кінцівки, деформовані щелепи та обличчя, а також є глибокі кульові чи осколкові поранення, які потребують кваліфікованого хірургічного втручання в дезінфікованому приміщенні.
У полку "Азов" вимагають негайної евакуації поранених до безпечного місця, де їм нададуть кваліфіковану медичну допомогу.
Передісторія:
- Увечері 7 травня президент Володимир Зеленський заявив, що українська влада спільно з міжнародними організаціями планують евакуацію поранених військових та медиків з "Азовсталі".
- 10 травня внаслідок авіаційного бомбардування та штурму "Азовсталі" росіянами, серед українських бійців збільшилася кількість важкопоранених. Командири закликали не затягувати процес евакуації поранених, бо вони потребують медичної допомоги якомога швидше.
- За словами військових, під завалами лежить дуже багато тіл загиблих, які починають розкладатися через теплу температуру повітря й отруювати все навколо.
- Командири полку "Азов", які боронять територію "Азовсталі", запевняють, що в них ще є зброя чинити відсіч російським окупантам.
- Очільник Української православної церкви Московського патріархату митрополит Онуфрій звернувся до російського президента Володимира Путіна з проханням дозволити безпечний вихід військових із "Азовсталі".