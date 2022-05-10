"Азов" показал раненых бойцов в подземельях "Азовстали"
В полку "Азов" показали фотографии раненых военнослужащих в подземельях завода "Азовсталь", нуждающихся в немедленной квалифицированной медицинской помощи.
Источник: telegram-канал полка "Азов"
Дословно: "Весь цивилизованный мир должен видеть условия, в которых находятся раненые, искалеченные защитники Мариуполя и действовать!
В полной антисанитарии с открытыми ранами, перевязанными не стерильными остатками бинтов, без необходимых медикаментов и даже питания.
Мы призываем ООН и Красный Крест показать свою гуманность и подтвердить основные принципы, по которым вы были созданы: спасти раненых людей, которые уже не являются комбатантами.
Военнослужащие, которых вы видите на фото и еще сотни на заводе "Азовсталь" – с тяжелыми ранениями ценой собственного здоровья защищали Украину и весь цивилизованный мир. Неужели теперь Украина и мировое сообщество не способны защитить и позаботиться о них?"
Детали: На фотографиях видно, что у некоторых ампутированы верхние или нижние конечности, деформированы челюсти и лица, а также глубокие пулевые или осколочные ранения, требующие квалифицированного хирургического вмешательства в дезинфицированном помещении.
В полку "Азов" требуют немедленной эвакуации раненых в безопасное место, где им предоставят квалифицированную медицинскую помощь.
Предыстория:
- Вечером 7 мая президент Владимир Зеленский заявил, что украинские власти совместно с международными организациями планируют эвакуацию раненых военных и медиков из "Азовстали".
- 10 мая в результате авиационной бомбардировки и штурма "Азовстали" россиянами, среди украинских бойцов увеличилось количество тяжелораненых. Командиры призывали не затягивать процесс эвакуации раненных, поскольку они нуждаются в срочной медицинской помощи.
- По словам военных, под завалами лежит очень много тел погибших, которые начинают разлагаться из-за теплой температуры воздуха и отравлять все вокруг.
- Командиры полка "Азов", защищающие территорию "Азовстали", уверяют, что у них еще есть оружие оказывать отпор российским оккупантам.
- Глава Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Онуфрий обратился к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой дать военным безопасно выйти из "Азовстали".