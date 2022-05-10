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"Азов" показал раненых бойцов в подземельях "Азовстали"

Денис КарловскийВторник, 10 мая 2022, 17:24
Азов показал раненых бойцов в подземельях Азовстали
раненные в бункерах "азовстали" в мариуполе. фото: полк "азов"

В полку "Азов" показали фотографии раненых военнослужащих в подземельях завода "Азовсталь", нуждающихся в немедленной квалифицированной медицинской помощи.

Источник: telegram-канал полка "Азов"

Дословно: "Весь цивилизованный мир должен видеть условия, в которых находятся раненые, искалеченные защитники Мариуполя и действовать!

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В полной антисанитарии с открытыми ранами, перевязанными не стерильными остатками бинтов, без необходимых медикаментов и даже питания.

Мы призываем ООН и Красный Крест показать свою гуманность и подтвердить основные принципы, по которым вы были созданы: спасти раненых людей, которые уже не являются комбатантами.

Военнослужащие, которых вы видите на фото и еще сотни на заводе "Азовсталь" – с тяжелыми ранениями ценой собственного здоровья защищали Украину и весь цивилизованный мир. Неужели теперь Украина и мировое сообщество не способны защитить и позаботиться о них?"

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Детали: На фотографиях видно, что у некоторых ампутированы верхние или нижние конечности, деформированы челюсти и лица, а также глубокие пулевые или осколочные ранения, требующие квалифицированного хирургического вмешательства в дезинфицированном помещении.

В полку "Азов" требуют немедленной эвакуации раненых в безопасное место, где им предоставят квалифицированную медицинскую помощь.

 
фото: полк "азов"
 
фото: полк "азов"
 
фото: полк "азов"

Предыстория:

  • Вечером 7 мая президент Владимир Зеленский заявил, что украинские власти совместно с международными организациями планируют эвакуацию раненых военных и медиков из "Азовстали".
  • 10 мая в результате авиационной бомбардировки и штурма "Азовстали" россиянами, среди украинских бойцов увеличилось количество тяжелораненых. Командиры призывали не затягивать процесс эвакуации раненных, поскольку они нуждаются в срочной медицинской помощи.
  • По словам военных, под завалами лежит очень много тел погибших, которые начинают разлагаться из-за теплой температуры воздуха и отравлять все вокруг.
  • Командиры полка "Азов", защищающие территорию "Азовстали", уверяют, что у них еще есть оружие оказывать отпор российским оккупантам.
  • Глава Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Онуфрий обратился к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой дать  военным безопасно выйти из "Азовстали".

Темы: АзовМариупольбоевые действияВооруженные силы
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