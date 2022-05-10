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До початку літа партнери України планують провести ще одну зустріч, як у Рамштайні 

Денис КарловськийВівторок, 10 травня 2022, 22:09
До початку літа партнери України планують провести ще одну зустріч, як у Рамштайні 
зустріч міністрів оборони країн-партнерів україни на базі сша в рамштайні 26 квітня. фото: getty images

До кінця травня західні партнери України планують провести онлайн-зустріч міністрів оборони для пришвидшення й координації поставок озброєння.

Джерело: речник Пентаґону Джон Кірбі

Пряма мова Кірбі: "Буде ще одна така (зустріч – ред.) цього місяця. Радше за все, в онлайн-форматі.

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Міністр Остін хоче проводити такі зустрічі щомісяця. Тому скоріше за все, вони всі будуть в онлайн-форматі. Поки що остаточно не вирішено". 

Деталі: Кірбі сказав, що міністр оборони Британії Бен Воллес планує обговорити питання організації цієї зустрічі зі своїм американським візаві Ллойдом Остіном у Вашинґтоні. 

За словами прессекретаря Пентаґону, Велика Британія відіграє надзвичайно вагому роль у координації поставок зброї з різних країн до ключових баз, з яких зброя вже передається в руки Збройних сил України.

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Передісторія:

  • 26 квітня міністри оборони із 40 країн-партнерів України, включно з членами НАТО, Японією, Фінляндією, провели зустріч на військовій базі США в місті Рамштайн у Німеччині. Партнери України на цій зустрічі підтвердили переконання, що ЗСУ здатні чинити опір російській армії, а тому будуть постачати до України зброю в такій кількості і такого типу, як буде потрібно.
  • США створили координаційний центр на військовій базі в Рамштайні, де будуть стежити за постачанням озброєння в Україну. Це має полегшити і пришвидшити процес транспортування озброєння із країн-донорів до України.
  • Американські журналісти розповіли, що США та країни-члени НАТО хочуть так сильно "каструвати" російську армію в Україні, аби вона була не спроможна розпочати повномасштабне вторгнення в сусідні країни ще впродовж багатьох років після 2022 року.
  • 9 травня президент США Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для України. Україна зможе надсилати запит на позику будь-якого типу озброєння або придбання його в довгостроковий кредит.
  • 7 травня адміністрація президента США Байдена ухвалила виділення чергового пакету зброї Україні на суму 150 мільйонів доларів.

Теми: зброяСШАНАТОЗбройні сили
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