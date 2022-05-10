До початку літа партнери України планують провести ще одну зустріч, як у Рамштайні 

До кінця травня західні партнери України планують провести онлайн-зустріч міністрів оборони для пришвидшення й координації поставок озброєння.

Джерело: речник Пентаґону Джон Кірбі

Пряма мова Кірбі: "Буде ще одна така (зустріч – ред.) цього місяця. Радше за все, в онлайн-форматі.

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Міністр Остін хоче проводити такі зустрічі щомісяця. Тому скоріше за все, вони всі будуть в онлайн-форматі. Поки що остаточно не вирішено".

Деталі: Кірбі сказав, що міністр оборони Британії Бен Воллес планує обговорити питання організації цієї зустрічі зі своїм американським візаві Ллойдом Остіном у Вашинґтоні.

За словами прессекретаря Пентаґону, Велика Британія відіграє надзвичайно вагому роль у координації поставок зброї з різних країн до ключових баз, з яких зброя вже передається в руки Збройних сил України.

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