К началу лета партнеры Украины планируют провести еще одну встречу, как в Рамштайне

встреча министров обороны стран-партнеров украины на базе США в рамштайне 26 апреля. фото: getty images

До конца мая западные партнеры Украины планируют провести онлайн-встречу министров обороны для ускорения и координации поставок вооружения.

Источник: пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби

Прямая речь Кирби: "Будет еще одна такая (встреча – ред.) в этом месяце. Скорее всего, в онлайн-формате.

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Министр Остин хочет проводить подобные встречи ежемесячно. Поэтому, скорее всего, они все будут в онлайн-формате. Пока что окончательно не решено".

Детали: Кирби сказал, что министр обороны Британии Бен Уоллес планирует обсудить вопросы организации этой встречи со своим американским визави Ллойдом Остином в Вашингтоне.

По словам пресс-секретаря Пентагона, Великобритания играет чрезвычайно важную роль в координации поставок оружия из разных стран в ключевые базы, из которых оружие уже передается в руки Вооруженным силам Украины.

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