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К началу лета партнеры Украины планируют провести еще одну встречу, как в Рамштайне

Денис КарловскийВторник, 10 мая 2022, 22:09
К началу лета партнеры Украины планируют провести еще одну встречу, как в Рамштайне
встреча министров обороны стран-партнеров украины на базе США в рамштайне 26 апреля. фото: getty images

До конца мая западные партнеры Украины планируют провести онлайн-встречу министров обороны для ускорения и координации поставок вооружения.

Источник: пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби

Прямая речь Кирби: "Будет еще одна такая (встреча – ред.) в этом месяце. Скорее всего, в онлайн-формате.

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Министр Остин хочет проводить подобные встречи ежемесячно. Поэтому, скорее всего, они все будут в онлайн-формате. Пока что окончательно не решено".

Детали: Кирби сказал, что министр обороны Британии Бен Уоллес планирует обсудить вопросы организации этой встречи со своим американским визави Ллойдом Остином в Вашингтоне.

По словам пресс-секретаря Пентагона, Великобритания играет чрезвычайно важную роль в координации поставок оружия из разных стран в ключевые базы, из которых оружие уже передается в руки Вооруженным силам Украины.

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Предыстория:

  • 26 апреля министры обороны из 40 стран-партнеров Украины, включая члены НАТО, Японию, Финляндию, провели встречу на военной базе США в городе Рамштайн в Германии. Партнеры Украины на этой встрече подтвердили убеждение, что ВСУ способны сопротивляться российской армии, а потому будут поставлять в Украину оружие в таком количестве и такого типа, как потребуется.
  • США создали координационный центр на военной базе в Рамштайне, где будут следить за поставкой вооружения в Украину. Это должно облегчить и ускорить процесс транспортировки вооружения из стран-доноров в Украину.
  • Американские журналисты рассказали, что США и страны-члены НАТО хотят так сильно "кастрировать" российскую армию в Украине, чтобы она была не в состоянии начать полномасштабное вторжение в соседние страны еще многие годы после 2022 года.
  • 9 мая президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины. Украина сможет посылать запрос на любой тип вооружения взаймы или приобретение его в долгосрочный кредит.
  • 7 мая администрация президента США Байдена подтвердила выделение очередного оружейного пакета Украине на сумму 150 миллионов долларов.

Темы: оружиеСШАНАТОВооруженные силы
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